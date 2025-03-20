В Україні затвердили зміни до Переліку типових документів

В основному зміни стосуються зменшення строків зберігання документів щодо ліцензування, акредитації та додано нові види документів з військового обліку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна архівна служба повідомила, що підписано наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Змін до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, із зазначенням строків зберігання документів» від 14.03.2025 № 748/5, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.03.2025 за № 421/43827.

В основному зміни стосуються зменшення строків зберігання документів щодо ліцензування, акредитації та додано нові види документів з військового обліку.

Зміни до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, із зазначенням строків зберігання документів:

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.