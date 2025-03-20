Управління інспекційної діяльності у Тернопільській області Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці зазначає, що заборонено посередникам у працевлаштуванні в Україні.

Зазначається, що суб’єкти господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, не мають права:

свідомо здійснювати набір, працевлаштування або наймання працівників для робіт, пов’язаних з неприйнятними небезпеками і ризиками, а також для робіт, на яких ці працівники можуть стати жертвами зловживань чи дискримінації будь-якого характеру;

перешкоджати найманню залученого працівника безпосередньо роботодавцем, обмежувати професійну мобільність працівника, накладати санкції на працівника, який погодився на роботу в іншого роботодавця;

працівника, накладати санкції на працівника, який погодився на роботу в іншого роботодавця; надавати працівників у розпорядження роботодавця для заміни його працівників, які проводять страйк або інші колективні дії.

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