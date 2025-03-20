Добір на посаду судді місцевого суду — документи подали вже понад 1100 кандидатів

Станом на 20 березня до ВККС для участі в доборі на посаду судді звернулося 1116 осіб.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», триває добір кандидатів на посаду судді місцевого суду. Документи можна подати до 23:59 30 березня.

Станом на 20 березня до ВККС ї для участі в доборі на посаду судді звернулося 1116 осіб.

Також був оприлюднений список осіб, які звернулися до Комісії для участі в доборі та для переведення до місцевого суду.

Також Вища кваліфікаційна комісія суддів повідомляла про відкриття можливості формування документів для участі у процедурі добору на посаду судді місцевого суду.

Додамо, з 1 березня відкривається можливість подання та підписання документів для участі у доборі на посаду судді місцевого суду.

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