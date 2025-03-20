Добор на должность судьи местного суда — документы подали уже более 1100 кандидатов

По состоянию на 20 марта в ВККС для участия в доборе на должность судьи обратились 1116 человек.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», продолжается добор кандидатов на должность судьи местного суда. Документы можно подать до 23:59 30 марта.

По состоянию на 20 марта в Высшую квалификационную комиссию судей Украины для участия в доборе на должность судьи обратились 1116 человек.

Также был опубликован список лиц, которые обратились в Комиссию для участия в доборе и для перевода в местный суд.

Также Высшая квалификационная комиссия судей сообщила об открытии возможности формирования документов для участия в процедуре отбора на должность судьи местного суда.

Добавим, с 1 марта открывается возможность подачи и подписания документов для участия в отборе на должность судьи местного суда.

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