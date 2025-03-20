В США женщине наняла адвоката, чтобы он подал в суд на ее экс-адвоката, который пропустил срок подачи иска

Суд отклонил жалобу второго адвоката и назвал его обвинения «истерикой».

Фото: careyandleisure.com

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Жительница американского городка Нампа в округе Каньон, штат Айдахо, Додд пыталась подать иск о врачебной халатности, требуя $5 млн, из-за неудачной операции по удалению грыжи, но ее адвокат Рори Джонс пропустил установленный законом срок подачи иска, что привело к отказу в рассмотрении дела. Тогда женщина и ее муж наняли другого адвоката, Анджело Роса, чтобы подать новый иск о юридической халатности против первого адвоката, пишет Idaho Statesman.

Издание отмечает, что Рос проиграл дело против Джонса в суде штата.

Рассматривая дело против Джонса, судья 4-го окружного суда Синтия Йи-Уоллес исключила показания медицинского эксперта, поскольку он не смог доказать, что знаком со стандартами медицинской помощи в Нампе.

Кроме того, медицинский совет Айдахо постановил, что ни врач, ни клиника не совершали врачебной халатности.

«Осложнение, возникшее после операции, является известным и признанным медицинским риском», — заключил совет.

Этот медицинский вердикт сыграл ключевую роль в судебном разбирательстве против Джонса, потому что, чтобы доказать юридическую халатность адвоката, Додд сначала должна была доказать врачебную халатность.

По закону, Додд должна была выиграть «дело в деле», что является чрезвычайно сложной задачей.

Судья Йи-Уоллес отклонила доводы Роса и вынесла решение в пользу Джонса. После этого Рос раскритиковал судью, назвав ее недостаточно опытной и неспособной увидеть «общую картину».

Он также обвинил судебную систему Айдахо в предвзятости в пользу юристов и заявил, что Додд стала жертвой безнаказанности профессионалов.

Тогда Рос подал апелляцию в Верховный суд Айдахо, но суд вынес решение против женщины, подтвердив постановление нижестоящего суда, а также против самого Роса.

В единогласном решении судьи подвергли его резкой критике, назвав иск «беспочвенным», указав, что он неправильно аргументировал свою позицию, а вместо юридических доводов прибегнул к безосновательным личным нападкам на судью первой инстанции. Также судьи отметили, что он допустил серьезные ошибки, не приводил правовых оснований для апелляции, исказил прецеденты суда

Кроме того, суд отклонил жалобу Роса на якобы предвзятость судьи Йи-Уоллес, назвав его обвинения «истерикой проигравшей стороны», которая не смогла грамотно подготовить процесс.

«Вы должны оплатить судебные издержки выигравшей стороны самостоятельно, а не перекладывать их на клиента», — постановил суд.

При этом суд подчеркнул, что ответственность за ошибки несет адвокат, а не его клиент.

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