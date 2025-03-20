У США жінка найняла адвоката, щоб він подав до суду на її колишнього адвоката, який пропустив строк подання позову

Суд відхилив скаргу другого адвоката та назвав його звинувачення «істерикою».

Фото: careyandleisure.com

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Жителька американського містечка Нампа в окрузі Каньйон, штат Айдахо, Додд намагалася подати позов про лікарську недбалість, вимагаючи $5 млн, через невдалу операцію з видалення грижі. Однак її адвокат Рорі Джонс пропустив установлений законом строк подання позову, що призвело до відмови у розгляді справи. Тоді жінка та її чоловік найняли іншого адвоката, Анджело Роса, щоб подати новий позов про юридичну недбалість проти першого адвоката, пише Idaho Statesman.

Видання зазначає, що Роса програв справу проти Джонса в суді штату.

Розглядаючи справу проти Джонса, суддя 4-го окружного суду Синтія Йі-Уоллес виключила свідчення медичного експерта, оскільки він не зміг довести, що знайомий зі стандартами медичної допомоги в Нампі.

Крім того, медична рада Айдахо постановила, що ні лікар, ні клініка не вчинили лікарської недбалості.

«Ускладнення, яке виникло після операції, є відомим і визнаним медичним ризиком», — дійшла висновку медична рада.

Цей медичний вердикт відіграв ключову роль у судовому розгляді проти Джонса, оскільки, щоб довести юридичну недбалість адвоката, Додд спочатку мала довести лікарську недбалість.

За законом, Додд повинна була виграти «справу у справі», що є надзвичайно складним завданням.

Суддя Йі-Уоллес відхилила аргументи Роса і винесла рішення на користь Джонса. Після цього Рос розкритикував суддю, назвавши її недостатньо досвідченою і нездатною побачити «загальну картину».

Він також звинуватив судову систему Айдахо у упередженості на користь юристів і заявив, що Додд стала жертвою безкарності професіоналів.

Тоді Рос подав апеляцію до Верховного суду Айдахо, але суд виніс рішення проти жінки, підтвердивши постанову нижчої інстанції, а також проти самого Роса.

У одноголосному рішенні судді різко розкритикували його, назвавши позов «безпідставним», зазначивши, що він неправильно аргументував свою позицію і замість юридичних доводів вдався до безпідставних особистих нападок на суддю першої інстанції.

Також судді підкреслили, що він допустив серйозні помилки, не навів правових підстав для апеляції та спотворив судові прецеденти.

Крім того, суд відхилив скаргу Роса на нібито упередженість судді Йі-Уоллес, назвавши його звинувачення «істерикою сторони, що програла», яка не змогла грамотно підготувати справу.

«Ви повинні сплатити судові витрати сторони, що виграла, самостійно, а не перекладати їх на клієнта», — постановив суд.

При цьому суд підкреслив, що відповідальність за помилки несе адвокат, а не його клієнт.

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