Что запрещено посредникам в трудоустройстве в Украине — разъяснение

Посредники трудоустройства не имеют права сознательно осуществлять набор, трудоустройство или наем работников для работ, связанных с неприемлемыми опасностями и рисками.

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Управление инспекционной деятельности в Тернопольской области Юго-Западного межрегионального управления Государственной службы по трудам отмечает, что запрещено посредникам в трудоустройстве в Украине.

Отмечается, что субъекты хозяйствования, предоставляющие услуги по посредничеству в трудоустройстве, не имеют права:

сознательно осуществлять набор, трудоустройство или наем работников для работ, связанных с неприемлемыми опасностями и рисками, а также для работ, на которых эти работники могут стать жертвами злоупотреблений или дискриминации любого характера;

препятствовать найму привлеченного работника непосредственно работодателем, ограничивать профессиональную мобильность работника, налагать санкции на работника, согласившегося на работу у другого работодателя;

предоставлять работников в распоряжение работодателя для замены его работников, проводящих забастовку или другие коллективные действия.

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