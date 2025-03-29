В ГНС объяснили нюансы увольнения из налогового залога имущества налогоплательщиков в период военного положения

Имущество налогоплательщика освобождения от налогового залога со дня получения решения руководителя военно-гражданской администрации об изъятии имущества.

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Налоговая служба в Полтавской области сообщает нюансы освобождения от налогового залога имущества налогоплательщиков в период военного положения.

Отмечается, что имущество налогоплательщика освобождается от налогового залога со дня получения решения руководителя военно-гражданской администрации об изъятии имущества без применения требований ст. 92 НКУ.

При этом в случае оплатного изъятия имущества такие средства направляются на погашение налогового долга налогоплательщика, имущество которого изъято.

Во избежание задолженности перед налоговыми органами необходимо своевременно проверять наличие или отсутствие долга. Это можно сделать в Центре обслуживания плательщиков или воспользоваться Электронным кабинетом, вход в который осуществляется по ссылке или через вебпортал ДПС.

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