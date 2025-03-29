Практика судов
  1. В Украине

В ГНС объяснили нюансы увольнения из налогового залога имущества налогоплательщиков в период военного положения

10:38, 29 марта 2025
Имущество налогоплательщика освобождения от налогового залога со дня получения решения руководителя военно-гражданской администрации об изъятии имущества.
В ГНС объяснили нюансы увольнения из налогового залога имущества налогоплательщиков в период военного положения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба в Полтавской области сообщает нюансы освобождения от налогового залога имущества налогоплательщиков в период военного положения.

Отмечается, что имущество налогоплательщика освобождается от налогового залога со дня получения решения руководителя военно-гражданской администрации об изъятии имущества без применения требований ст. 92 НКУ.

При этом в случае оплатного  изъятия имущества такие средства направляются на погашение налогового долга налогоплательщика, имущество которого изъято.

Во избежание задолженности перед налоговыми органами необходимо своевременно проверять наличие или отсутствие долга. Это можно сделать в Центре обслуживания плательщиков или воспользоваться Электронным кабинетом, вход в который осуществляется по ссылке или через вебпортал ДПС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

налоговая

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Токсичная атмосфера, низкая зарплата и коррупция – в НАГС сообщили, почему молодежь не хочет работать на государство

На государственной службе критически не хватает молодых профессионалов, но как их привлечь на госслужбу, пока не совсем понятно.

Чиновники смогут стать судьями СОАС и СААС – при каких условиях

Новый закон о СОАС и СААС открывает возможность для чиновников стать судьями высшего специализированного админсуда.

Расходы на командирование одного судьи в год могут составлять почти 438 тысяч гривен – Минфин выступил против изменений в сроках командирования

В Министерстве финансов не поддержали законопроект об изменениях сроков командирования судей, поскольку общие расходы на них могут достичь 180,5 млн гривен в год.

«ВККС должна уважать человеческое достоинство и выполнять судебные решения, а не делать вид, что нормы морали и права на Комиссию не распространяются», – судья Оксана Царевич

Судья Печерского райсуда города Киева Оксана Царевич рассказала, почему решила подать заявление в Государственное бюро расследований и что планирует делать дальше.

Уголовный процессуальный закон не содержит запрета на изменение гражданского иска в ходе судебного разбирательства — Верховный Суд

В уголовном процессуальном законодательстве отсутствуют оговорки относительно внесения изменений в гражданский иск в ходе судебного разбирательства, в том числе касающиеся увеличения исковых требований.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Граб
    Людмила Граб
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду