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У ДПС пояснили нюанси звільнення з податкової застави майна платників податків у період воєнного стану

10:38, 29 березня 2025
Майно платника податків звільняється з податкової застави з дня отримання рішення керівника військово-цивільної адміністрації про вилучення майна.
У ДПС пояснили нюанси звільнення з податкової застави майна платників податків у період воєнного стану
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Податкова служба у Полтавській області повідомляє нюанси звільнення з податкової застави майна платників податків у період воєнного стану.

Зазначається, що майно платника податків звільняється з податкової застави з дня отримання рішення керівника військово-цивільної адміністрації про вилучення майна без застосування вимог ст. 92 ПКУ.

При цьому у разі оплатного вилучення майна такі кошти спрямовуються на погашення податкового боргу платника податків, майно якого вилучено.

Для уникнення заборгованості перед податковими органами необхідно своєчасно перевіряти наявність або відсутність боргу. Це можна зробити у Центрі обслуговування платників або скористатися Електронним кабінетом, вхід до якого здійснюється за посиланням, або через вебпортал ДПС.

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