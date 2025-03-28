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США не можуть гарантувати, що мирна угода між Україною та РФ буде укладена через тиждень чи місяць – Марко Рубіо

14:28, 28 березня 2025
Марко Рубіо зазначив, що на поточному етапі «потрібно досягти більшого прогресу на технічному рівні».
США не можуть гарантувати, що мирна угода між Україною та РФ буде укладена через тиждень чи місяць – Марко Рубіо
Джерело фото: Kevin Dietsch / Getty Images
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Мирна угода з Україною та РФ має враховувати запроваджені санкції, при цьому часові рамки завершення переговорів та укладання мирної угоди наразі не визначені. Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо.

«Ми намагаємося досягти миру. Ми прагнемо досягти миру стільки, скільки буде потрібно. Це не означає, що я можу гарантувати вам, що угода буде укладена через тиждень чи місяць. Я просто не можу встановити часові рамки, тому що це не залежить від нас. Це залежить від росіян і залежить від українців. Це також залежить від наших партнерів у Європі, які мають санкції, які, я вважаю, повинні враховуватися в рамках будь-якої остаточної угоди», - сказав у коментарі Рубіо журналістам.

Він також заявив, що про готовність до укладання цієї угоди буде відомо, коли прийде час підписувати, або якщо буде опір з одного чи іншого боку, але «ми ще не на цьому етапі».

Держсекретар зазначив, що на поточному етапі «потрібно досягти більшого прогресу на технічному рівні».

«Я хочу посидіти та поговорити з нашою командою, яка була на місці, і отримати краще уявлення про те, як пройшли ці переговори, тому що багато з них полягає не лише в тому, що було написано та сказано протягом 12 годин. І, до речі, ми ще двічі зустрічалися з українцями, тому ми хочемо отримати ту перспективу, з якою ми зустрічалися з ними в неділю і ще раз у вівторок, і з росіянами в понеділок. Тому мені потрібно почути від них безпосередньо трохи більше про те, як це пройшло, а потім ми це представимо. Ми зустрінемося з командою і представимо це президенту, а потім визначимося з подальшими кроками», - сказав Рубіо.

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США Україна війна

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