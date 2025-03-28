Перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі розпочнуться у травні 2025 року

Держава готується розпочати поховання військових із почестями та дотриманням усіх юридичних процедур на новому меморіальному кладовищі.

Фото: НВМК

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Перші поховання на території Національного військового меморіального кладовища заплановані на травень 2025 року. Про це повідомила міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова під час «Години запитань до Уряду» у Верховній Раді.

«Ми маємо нарешті, на 12-му році війни, розпочати гідне, з необхідними почестями, поховання наших захисників і захисниць. Все зараз відбувається згідно з чинним законодавством. Ми плануємо розпочати перші поховання у травні цього року», — наголосила вона.

За словами міністерки, держава дотримується усіх юридичних процедур, а сам процес організований з урахуванням вимог і потреб родин полеглих воїнів.

Калмикова зазначила, що Мінветеранів підтримує постійний контакт із сім’ями загиблих героїв, які регулярно навідують меморіальне місце.

Раніше повідомлялося, що Національне військове меморіальне кладовище мають відкрити у 2025 році.

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