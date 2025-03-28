Практика судів
  1. В Україні

Перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі розпочнуться у травні 2025 року

15:35, 28 березня 2025
Держава готується розпочати поховання військових із почестями та дотриманням усіх юридичних процедур на новому меморіальному кладовищі.
Перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі розпочнуться у травні 2025 року
Фото: НВМК
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Перші поховання на території Національного військового меморіального кладовища заплановані на травень 2025 року. Про це повідомила міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова під час «Години запитань до Уряду» у Верховній Раді.

«Ми маємо нарешті, на 12-му році війни, розпочати гідне, з необхідними почестями, поховання наших захисників і захисниць. Все зараз відбувається згідно з чинним законодавством. Ми плануємо розпочати перші поховання у травні цього року», — наголосила вона.

За словами міністерки, держава дотримується усіх юридичних процедур, а сам процес організований з урахуванням вимог і потреб родин полеглих воїнів.

Калмикова зазначила, що Мінветеранів підтримує постійний контакт із сім’ями загиблих героїв, які регулярно навідують меморіальне місце.

Раніше повідомлялося, що Національне військове меморіальне кладовище мають відкрити у 2025 році.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові військовослужбовці

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд пояснив, що слід брати до уваги при закритті справи у зв’язку із закінченням строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру

ККС ВС вказав, що у визначенні того, чи застосовується п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК у конкретному кримінальному провадженні ключову роль відіграє день початку досудового розслідування.

Якщо сторона кримінального процесу не зазначила у апеляційній скарзі певних доводів, це не може бути підставою для її повернення — Верховний Суд

Питання про формулювання вимог перед судом апеляційної інстанції та їх обґрунтування належить до повноважень сторони кримінального процесу і не може тлумачитися як істотний недолік апеляційної скарги та бути підставою для її повернення.

Законопроект про зміну порядку розгляду пенсійних і соціальних справ не вирішує проблему нестачі коштів на виплати, але прискорить судовий процес — Денис Маслов

Як зазначив Денис Маслов, цей законопроект не вирішує глобальну проблему нестачі коштів для виплати всіх соціальних гарантій, але дозволить отримати рішення суду швидше.

Кабмін ухвалив постанову щодо електронної взаємодії між Державним реєстром обтяжень рухомого майна та Реєстром аграрних нот

Під час проведення державної реєстрації обтяжень рухомого майна, що є предметом застави за аграрними нотами, оплата за надання сервісних послуг здійснюється обтяжувачем відповідно до умов договору про надання сервісної послуги з опрацювання електронних заяв, укладеного з адміністратором Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Для майбутніх водіїв замість медогляду запровадять обовʼязок пройти комплексне медичне обстеження

При цьому дані про стан здоров'я водіїв та кандидатів у водії будуть передаватися з електронної системи охорони здоровʼя (ЕСОЗ), яка взаємодіє з Реєстром військовозобовʼязаних.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роман Кисіль
    Роман Кисіль
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Лев Кишакевич
    Лев Кишакевич
    голова Етичної Ради, суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Юрій Луганський
    Юрій Луганський
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді