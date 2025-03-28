Первые захоронения на Национальном военном мемориальном кладбище начнутся в мае 2025 года

Государство готовится начать захоронение военных с почестями и соблюдением всех юридических процедур на новом мемориальном кладбище.

Фото: НВМК

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Первые захоронения на территории Национального военного мемориального кладбища запланированы на май 2025 года. Об этом сообщила министр по делам ветеранов Наталия Калмыкова во время «Часа вопросов к Правительству» в Верховной Раде.

«Мы должны наконец-то, на 12-м году войны, начать достойное, с необходимыми почестями, захоронение наших защитников и защитниц. Всё сейчас происходит в соответствии с действующим законодательством. Мы планируем начать первые захоронения в мае этого года», — подчеркнула она.

По словам министра, государство соблюдает все юридические процедуры, а сам процесс организован с учётом требований и потребностей семей павших воинов.

Калмыкова отметила, что Минветеранов поддерживает постоянную связь с семьями погибших героев, которые регулярно посещают мемориальное место.

Ранее сообщалось, что Национальное военное мемориальное кладбище планируют открыть в 2025 году.

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