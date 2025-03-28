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США не могут гарантировать, что мирное соглашение между Украиной и РФ будет заключено через неделю или месяц – Марко Рубио

14:28, 28 марта 2025
Марко Рубио отметил, что на текущем этапе «необходимо достичь большего прогресса на техническом уровне».
США не могут гарантировать, что мирное соглашение между Украиной и РФ будет заключено через неделю или месяц – Марко Рубио
Источник фото: Kevin Dietsch / Getty Images
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Мирное соглашение с Украиной и РФ должно учитывать введенные санкции, при этом временные рамки завершения переговоров и заключения мирного соглашения на данный момент не определены. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио.

«Мы пытаемся достичь мира. Мы стремимся к миру столько, сколько потребуется. Это не означает, что я могу гарантировать вам, что соглашение будет заключено через неделю или месяц. Я просто не могу установить временные рамки, потому что это не зависит от нас. Это зависит от россиян и от украинцев. Это также зависит от наших партнеров в Европе, у которых есть санкции, которые, как я считаю, должны быть учтены в рамках любого окончательного соглашения», — сказал Рубио в комментарии журналистам.

Он также заявил, что о готовности заключить это соглашение будет известно, когда наступит время подписывать, или если будет сопротивление с одной из сторон, но «мы еще не на этом этапе».

Госсекретарь отметил, что на текущем этапе «необходимо достичь большего прогресса на техническом уровне».

«Я хочу посидеть и поговорить с нашей командой, которая была на месте, и получить лучшее представление о том, как прошли эти переговоры, потому что многое из них не только в том, что было написано и сказано в течение 12 часов. И, кстати, мы еще дважды встречались с украинцами, поэтому мы хотим получить ту перспективу, с которой мы встречались с ними в воскресенье и снова во вторник, и с россиянами в понедельник. Поэтому мне нужно услышать от них непосредственно немного больше о том, как это прошло, а затем мы это представим. Мы встретимся с командой и представим это президенту, а затем определимся с дальнейшими шагами», — сказал Рубио.

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