В Киеве убрали с улиц автолавки, напоминавшие декорации к фильму про постапокалипсис

В случае обнаружения заброшенных автомобилей горожане могут обращаться в райадминистрации для дальнейшей проверки и реагирования.

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В столице демонтировали передвижные торговые точки, давно утратившие свою функциональность. Как сообщили в «Киевдемонтаже», речь идет об автолавках, которые годами стояли без движения у тротуаров и проезжей части, превратившись в ржавые останки с выбитыми окнами, граффити и полным отсутствием признаков торговли.

По словам коммунальщиков, такие объекты не только занимали пространство, но и создавали эффект городского беспорядка, нарушая эстетический вид улиц. Все выявленные заброшенные автолавки эвакуированы на штрафплощадки.

В городской власти подчеркивают: Киев должен выглядеть ухоженным и современным, соответствуя статусу европейской столицы.

В случае обнаружения заброшенных автомобилей горожане могут обращаться в районные администрации для дальнейшей проверки и реагирования.

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