В Киеве полиция предупреждает о поддельных QR-кодах в общественных местах

В Украине снова активизировалась мошенническая схема, связанная с подменой QR-кодов в общедоступных местах. Злоумышленники используют фишинговые сайты, которые выманивают данные банковских карт граждан под видом предоставления услуг. Об этом сообщает Департамент киберполиции Управления противодействия киберпреступлениям в г. Киеве, передает КГГА.
Мошенники подменяют QR-коды на официальных информационных табличках или просто размещают их в общественных местах. Сканируя такие коды, пользователи попадают на поддельные сайты, имитирующие реальные онлайн-сервисы. В результате злоумышленники могут получить доступ к банковским данным и украсть средства.
Чаще всего такие случаи происходят в местах, где люди активно используют QR-коды для быстрых оплат: во время парковки, оплаты за проезд в общественном транспорте и т. д.
Визуально отличить качественно подделанный код от настоящего очень сложно. Поэтому главный совет – всегда проверяйте адрес сайта перед вводом любых конфиденциальных данных.
Также следует придерживаться таких правил:
О подозрительном QR-коде можно сообщить администрации заведения, службе поддержки или правоохранительным органам.
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