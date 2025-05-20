В Киеве полиция предупреждает о поддельных QR-кодах в общественных местах

Мошенники подменяют QR-коды на официальных информационных табличках или просто размещают их в общественных местах.

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В Украине снова активизировалась мошенническая схема, связанная с подменой QR-кодов в общедоступных местах. Злоумышленники используют фишинговые сайты, которые выманивают данные банковских карт граждан под видом предоставления услуг. Об этом сообщает Департамент киберполиции Управления противодействия киберпреступлениям в г. Киеве, передает КГГА.

Мошенники подменяют QR-коды на официальных информационных табличках или просто размещают их в общественных местах. Сканируя такие коды, пользователи попадают на поддельные сайты, имитирующие реальные онлайн-сервисы. В результате злоумышленники могут получить доступ к банковским данным и украсть средства.

Чаще всего такие случаи происходят в местах, где люди активно используют QR-коды для быстрых оплат: во время парковки, оплаты за проезд в общественном транспорте и т. д.

Визуально отличить качественно подделанный код от настоящего очень сложно. Поэтому главный совет – всегда проверяйте адрес сайта перед вводом любых конфиденциальных данных.

Также следует придерживаться таких правил:

сканируйте QR-коды только из надежных источников – избегайте кодов, размещенных на случайных наклейках, листовках или рекламных объявлениях;

перед сканированием проверяйте наклейку – обращайте внимание на возможные следы подмены (дополнительный слой, неровные края, другой шрифт);

используйте функцию предварительного просмотра ссылки – большинство смартфонов позволяют увидеть URL до перехода;

обращайте внимание на веб-адрес после перехода по QR-коду – даже если сайт выглядит убедительно, любые отличия в домене могут быть признаком мошенничества;

проверяйте наличие защищенного соединения (https://) – если сайт не имеет сертификата безопасности, вводить на нем какую-либо информацию опасно;

не вводите банковские данные на неизвестных сайтах и без необходимости;

используйте виртуальные или временные карты для онлайн-платежей – это поможет избежать значительных финансовых потерь в случае утечки данных.

О подозрительном QR-коде можно сообщить администрации заведения, службе поддержки или правоохранительным органам.

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