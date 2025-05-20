У Києві поліція попереджає про підроблені QR-коди у громадських місцях

В Україні знову активізувалася шахрайська схема, пов’язана з підміною QR-кодів у загальнодоступних місцях. Зловмисники використовують фішингові сайти, які виманюють дані банківських карт громадян під виглядом надання послуг. Про це інформують у Департаменті кіберполіції Управління протидії кіберзлочинам в м. Києві, пише КМДА.
Шахраї підмінюють QR-коди на офіційних інформаційних табличках або просто розміщують їх у громадських місцях. Скануючи такі коди, користувачі потрапляють на підроблені сайти, що імітують реальні онлайн-сервіси. У результаті зловмисники можуть отримати доступ до банківських даних і вкрасти кошти.
Найчастіше такі випадки трапляються в місцях, де люди активно використовують QR-коди для швидких оплат: під час паркування, оплати за проїзд у громадському транспорті тощо.
Візуально відрізнити якісно підроблений код від справжнього дуже складно. Тому головна порада – завжди перевіряйте адресу сайту перед введенням будь-яких конфіденційних даних.
Також варто дотримуватися таких правил:
Про підозрілий QR-код можна повідомити адміністрацію закладу, службу підтримки або правоохоронні органи.
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