У Києві поліція попереджає про підроблені QR-коди у громадських місцях

Шахраї підмінюють QR-коди на офіційних інформаційних табличках або просто розміщують їх у громадських місцях.

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В Україні знову активізувалася шахрайська схема, пов’язана з підміною QR-кодів у загальнодоступних місцях. Зловмисники використовують фішингові сайти, які виманюють дані банківських карт громадян під виглядом надання послуг. Про це інформують у Департаменті кіберполіції Управління протидії кіберзлочинам в м. Києві, пише КМДА.

Шахраї підмінюють QR-коди на офіційних інформаційних табличках або просто розміщують їх у громадських місцях. Скануючи такі коди, користувачі потрапляють на підроблені сайти, що імітують реальні онлайн-сервіси. У результаті зловмисники можуть отримати доступ до банківських даних і вкрасти кошти.

Найчастіше такі випадки трапляються в місцях, де люди активно використовують QR-коди для швидких оплат: під час паркування, оплати за проїзд у громадському транспорті тощо.

Візуально відрізнити якісно підроблений код від справжнього дуже складно. Тому головна порада – завжди перевіряйте адресу сайту перед введенням будь-яких конфіденційних даних.

Також варто дотримуватися таких правил:

скануйте QR-коди лише з надійних джерел – уникайте кодів, розміщених на випадкових наклейках, листівках або рекламних оголошеннях;

перед скануванням перевіряйте наклейку – звертайте увагу на можливі сліди підміни (додатковий шар, нерівні краї, інший шрифт);

використовуйте функцію попереднього перегляду посилання – більшість смартфонів дозволяють побачити URL перед переходом;

звертайте увагу на веб-адресу після переходу за QR-кодом – навіть якщо сайт виглядає переконливо, будь-які відмінності в домені можуть бути ознакою шахрайства;

перевіряйте наявність захищеного з’єднання (https://) – якщо сайт не має сертифіката безпеки, вводити на ньому будь-яку інформацію небезпечно;

не вводьте банківські дані на невідомих сайтах та без необхідності;

використовуйте віртуальні або тимчасові картки для онлайн-платежів – це допоможе уникнути значних фінансових втрат у разі витоку даних.

Про підозрілий QR-код можна повідомити адміністрацію закладу, службу підтримки або правоохоронні органи.

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