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В МВД ответили, можно ли стать владельцем автомобиля без водительского удостоверения

23:30, 20 мая 2025
Можно ли стать владельцем транспортного средства без удостоверения водителя.
В МВД ответили, можно ли стать владельцем автомобиля без водительского удостоверения
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Согласно действующему законодательству, наличие водительского удостоверения не является обязательным условием для приобретения права собственности на транспортное средство, однако без удостоверения водителя соответствующей категории управлять транспортным средством запрещено, так как это является административным правонарушением.

То есть лицо, не имеющее водительского удостоверения, может приобрести автомобиль, мотоцикл или грузовик, зарегистрировать его в сервисном центре МВД и получить соответствующее свидетельство. К примеру, это актуально для лиц, проходящих обучение в автошколе и планирующих в ближайшее время получить водительское удостоверение, либо родителей, которые хотят купить автомобиль для своих детей.

Таким образом, если физическое лицо, не имеющее водительского удостоверения, планирует приобрести автомобиль, ему необходимо обратиться в сервисный центр МВД. При себе нужно иметь пакет документов. Их перечень размещен на нашем сайте по ссылке.

Перерегистрация транспортного средства и выдача документов осуществляется в день обращения. Также во время перерегистрации авто владелец может заказать электронное свидетельство о регистрации транспортного средства без изготовления на пластиковом бланке. Ориентировочная стоимость — 350 грн за административную услугу и 540 грн — бланк свидетельства. При необходимости возможно закрепление за транспортным средством нового номерного знака, стоимость — 350 грн.

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