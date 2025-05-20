У МВС відповіли, чи можна стати власником автомобіля без посвідчення водія

Чи можна стати власником транспортного засобу без посвідчення водія.

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Відповідно до чинного законодавства, наявність посвідчення водія не є обов’язковою умовою для набуття права власності на транспортний засіб, але без посвідчення водія відповідної категорії керувати транспортним засобом забороняється, адже це є адміністративним правопорушенням.

Тобто особа, яка не має водійського, може придбати автомобіль, мотоцикл чи вантажівку, зареєструвати в сервісному центрі МВС та отримати відповідне свідоцтво. Приміром, це актуально для осіб, які проходять навчання в автошколі та планують найближчим часом отримати посвідчення водія, або батьки хочуть купити автівку для дітей.

Отже, якщо фізична особа, яка не має посвідчення водія, планує придбати автомобіль, їй необхідно звернутись до сервісного центру МВС. З собою потрібно взяти пакет документів. Їхній перелік розміщений на нашому сайті за посиланням.

Перереєстрація транспортного засобу та видача документів здійснюється у день звернення. Також під час перереєстрації авто власник може замовити електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу без виготовлення на пластиковому бланку. Орієнтовна вартість – 350 грн за адміністративну послугу та 540 – бланк свідоцтва. За потреби можливо закріпити за транспортним засобом новий номерний знак, вартість – 350 грн.

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