В Голосеевском районе Киева столкнулись четыре автомобиля — микроавтобус перевернулся, фото

ДТП с участием четырех автомобилей произошло 11 июня около 15:10 на проспекте Голосеевском.

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11 июня около 15:10 на проспекте Голосеевском в Киеве произошло столкновение четырех автомобилей, в результате которого один из них, пассажирский микроавтобус, перевернулся. Об этом сообщили в Патрульной полиции.

По предварительным данным правоохранителей, три человека пострадали в результате аварии, их осматривают врачи.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции, патрульные, спасатели ГСЧС и медики. Сейчас устанавливается механизм и обстоятельства этой автопроисшествия.

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