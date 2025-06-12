Верховный Суд высказался относительно оснований для изменения вида принудительных мер медицинского характера

Если лицо с психическим расстройством совершило общественно опасные деяния, связанные с посягательством на здоровье, закрытие уголовного производства в части совершения тяжкого умышленного преступления не является основанием для изменения вида принудительных мер медицинского характера.

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Закрытие уголовного производства в части совершения лицом тяжкого умышленного общественно опасного деяния не является основанием для изменения вида примененных принудительных мер медицинского характера, если лицо, страдающее психическим расстройством, совершило другие общественно опасные деяния (проступки, нетяжкие преступления), которые связаны с посягательством на здоровье потерпевшего и представляют для него угрозу.

На это указал Верховный Суд в постановлении от 9 апреля 2025 года по делу № 333/11505/23.

Позиции судов

Суды предыдущих инстанций применили к лицу принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи с усиленным надзором за совершение им общественно опасных деяний, содержащих признаки уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 125, ст. 126-1, ч. 4 ст. 185, ст. 390-1 УК.

В кассационной жалобе защитник отмечал, что Закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и некоторые другие законы Украины относительно усиления ответственности за мелкое хищение чужого имущества и урегулирования некоторых других вопросов деятельности правоохранительных органов», имеющий обратную силу, исключает общественную опасность деяния лица по ч. 4 ст. 185 УК, следовательно, уголовное производство в этой части подлежит закрытию.

Остальные общественно опасные деяния, совершенные лицом, являются проступками и нетяжкими преступлениями, ввиду чего считал возможным применить к лицу принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи с обычным надзором.

Позиция КУС ВС

КУС ВС решения судов предыдущих инстанций изменил, закрыл уголовное производство на основании п. 4-1 ч. 1 ст. 284 УПК в части совершения лицом общественно опасного деяния, которое содержит признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 185 УК, поскольку утратил силу закон, которым устанавливалась уголовная противоправность деяния.

При этом КУС ВС указал, что, обосновывая применение к лицу принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации его в учреждение по оказанию психиатрической помощи с усиленным надзором, суды предыдущих инстанций исходили из того, что поскольку лицо страдает расстройством психической деятельности – острым органическим шизофреноподобным расстройством и совершило общественно опасные деяния, которые хоть и не связаны с посягательством на жизнь другого лица, однако связаны с посягательством на здоровье потерпевшей и представляют угрозу для последней, то требование стороны защиты о применении к лицу принудительных мер в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи с обычным надзором является безосновательным.

Таким образом, закрытие уголовного производства в части совершения лицом общественно опасного деяния, предусмотренного ч. 4 ст. 185 УК, существенно не влияет на определенный ему вид принудительных мер медицинского характера и не свидетельствует о существенной диспропорции между определенным судами видом таких мер и характером заболевания, тяжестью совершенного деяния, а также степенью опасности психически больного для себя и других лиц.

КУС указал, что суды предыдущих инстанций по результатам судебного разбирательства, установив все фактические обстоятельства всех общественно опасных деяний, которые не оспариваются стороной защиты, приняли во внимание заключение судебно-психиатрической экспертизы и пришли к обоснованному убеждению о применении принудительных мер медицинского характера в отношении лица в виде госпитализации в психиатрическое учреждение с усиленным надзором.

Автор: Наталя Мамченко

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