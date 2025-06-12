Работника, чье рабочее место находится на территориях активных боевых действий, нельзя уволить за прогул — Зеленский подписал закон

Также закон предусматривает, что максимальный срок приостановления действия трудового договора по инициативе одной из сторон – не более 90 календарных дней во время военного положения, но по соглашению сторон срок может быть продлен.

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Работников, чьи рабочие места расположены на территориях активных боевых действий и которые отсутствуют на работе, нельзя уволить на основании пункта 4 ч. 1 статьи 40 Кодекса законов о труде, то есть за «прогул». Вместе с тем, время отсутствия на работе такого работника не подлежит оплате и не засчитывается в стаж работы, дающий право на ежегодный основной отпуск.

Соответствующий закон №4412-IX подписал Президент Владимир Зеленский.

Речь идет о внесении изменений в Закон «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» относительно обмена информацией и приостановления действия трудового договора (законопроект № 12255-1).

Цель закона – урегулировать вопросы, связанные с приостановлением действия трудовых договоров, с которыми столкнулись работники и работодатели из-за военного положения.

Закон направлен на устранение правовых пробелов и определяет:

− по инициативе одной из сторон максимальный срок приостановления действия трудового договора – не более 90 календарных дней во время действия военного положения;

− по согласию сторон срок приостановления действия трудового договора может быть продлен на срок более 90 календарных дней, но не более чем до дня прекращения или отмены военного положения;

− обязанность сторон трудового договора постоянно (в том числе во время приостановления действия трудового договора) обеспечивать возможность коммуникации и незамедлительно (в срок не более 10 календарных дней) информировать другую сторону об изменении своих контактных данных (почтового адреса, адреса электронной почты (при наличии), номеров телефона);

− основания прекращения и возобновления приостановленного трудового договора;

− порядок осуществления коммуникации с работниками, работодателем и с работодателем – физическим лицом, не являющимся предпринимателем;

− срок в 14 календарных дней для уведомления работодателем работника о необходимости приступить к работе;

− право сторон приостановленного трудового договора прекратить такой трудовой договор на основаниях, определенных законом.

Кроме того, как писала «Судебно-юридическая газета», принятый закон предусматривает, что работники, которые в период действия военного положения отсутствовали на работе в течение 90 календарных дней подряд или чьи рабочие места находятся на временно оккупированных территориях, в течение 60 дней должны будут предоставить работодателю актуальную информацию о средствах коммуникации с ними, адресе местонахождения или места жительства, адресе электронной почты и номерах телефонов.

Как будет регулироваться приостановление трудового договора

Будет определено, что приостановление действия трудового договора – это временное прекращение работодателем обеспечения работника работой и временное прекращение работником выполнения работы по заключенному трудовому договору в связи с вооруженной агрессией против Украины, что исключает возможность обеих сторон трудовых отношений выполнять обязанности, предусмотренные трудовым договором.

Во время и за период приостановления действия трудового договора работодатель не обязан выплачивать работнику заработную плату, осуществлять гарантийные и компенсационные выплаты (кроме сумм, причитающихся работнику на день приостановления) и обеспечивать условия труда, необходимые для выполнения работы, предусмотренные законодательством о труде, коллективным договором и трудовым договором (в том числе предоставлять, оплачивать и компенсировать любые отпуска, дни отдыха, помощь по временной нетрудоспособности, подавать соответствующие заявления-расчеты, предусмотренные законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании).

Приостановление действия трудового договора может осуществляться по инициативе одной из сторон суммарно на срок не более 90 календарных дней во время действия военного положения (с учетом сроков его продления). По согласию сторон срок приостановления действия трудового договора может быть продлен на срок более 90 календарных дней, но не более чем до дня прекращения или отмены военного положения.

В случае принятия решения об отмене приостановления действия трудового договора до прекращения или отмены военного положения или до окончания установленного в приказе (распоряжении) срока работодатель должен за 14 календарных дней до возобновления действия трудового договора уведомить работника о необходимости приступить к работе.

Приостановление действия трудового договора не влечет прекращения трудовых отношений. Приостановление действия трудового договора не лишает его стороны права прекратить трудовой договор на основаниях, определенных законом. Приостановление не может быть скрытым наказанием.

После окончания срока приостановления действия трудового договора действие трудового договора возобновляется в полном объеме. В случае невозможности выполнения сторонами трудового договора, действие которого возобновлено, предусмотренных им обязанностей этот трудовой договор прекращается на основаниях, определенных законом.

В случае прекращения трудового договора работодатель обязан провести расчет с работником, а также выдать трудовую книжку (при условии хранения трудовой книжки у работодателя) не позднее следующего рабочего дня после предъявления уволенным работником письменного требования. В случае отсутствия доступа к трудовой книжке или ее утери работодатель обязан выдать работнику дубликат трудовой книжки в порядке и сроки, установленные законодательством.

Приказ (распоряжение) работодателя, которым определен срок приостановления действия трудового договора, превышающий предусмотренный законом срок, утрачивает силу на следующий день после окончания срока, определенного законом, кроме случая его продления по договоренности сторон.

Автор: Наталя Мамченко

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