Працівника, робоче місце якого розташоване на територіях активних бойових дій, не можна звільнити за прогул — Зеленський підписав закон

Також закон передбачає, що максимальний строк призупинення дії трудового договору за ініціативою однієї із сторін – не більше ніж 90 календарних днів під час воєнного стану, але за згодою сторін строк може бути продовжений.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівників, робочі місця яких розташовані на територіях активних бойових дій і які відсутні на роботі, не можна звільнити на підставі пункту 4 ч. 1 статті 40 Кодексу законів про працю, тобто за «прогул». Разом з тим, час відсутності на роботі такого працівника не підлягає оплаті та не зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку.

Відповідний закон №4412-IX підписав Президент Володимир Зеленський.

Йдеться про зміни до Закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» щодо обміну інформацією та призупинення дії трудового договору» (законопроект 12255-1).

Метою закону є врегулювання питань, пов’язаних із призупиненням дії трудових договорів, з якими зіткнулися працівники та роботодавці через воєнний стан.

Закон спрямований на усунення правових прогалин і визначає:

− за ініціативою однієї із сторін максимальний строк призупинення дії трудового договору – не більше ніж 90 календарних днів під час дії воєнного стану;

− за згодою сторін строк призупинення дії трудового договору може бути подовжений на строк понад 90 календарних днів, але не більше ніж до дня припинення або скасування воєнного стану;

− обов’язок сторін трудового договору постійно (в тому числі й під час призупинення дії трудового договору) забезпечувати можливість комунікації та невідкладно (у строк не більше ніж 10 календарних днів) інформувати іншу сторону про зміну своїх контактних даних (поштової адреси, адреси електронної пошти (за наявності), номерів телефону);

− підстави припинення та відновлення призупиненого трудового договору;

− порядок здійснення комунікації з працівниками, роботодавцем та з роботодавцем - фізичною особою, яка не є підприємцем;

− строк у 14 календарних днів для повідомлення роботодавцем працівника про необхідність стати до роботи;

− право сторін призупиненого трудового договору припинити такий трудовий договір з підстав, визначених законом.

Крім того, як писала «Судово-юридична газета», прийнятий закон передбачає, що працівники, які у період дії воєнного стану були відсутні на роботі протягом 90 календарних днів поспіль чи робочі місця яких розташовані на тимчасово окупованих територіях, протягом 60 днів з дня повинні будуть надіслати роботодавцю актуальну інформацію про засоби комунікації з ними, адресу місцезнаходження чи місця проживання, адресу електронної пошти та номери телефонів.

Як регулюватиметься призупинення трудового договору

Буде визначено, що призупинення дії трудового договору – це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв’язку із збройною агресією проти України, що виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором.

Під час та за період призупинення дії трудового договору роботодавець не зобов’язаний виплачувати працівнику заробітну плату, здійснювати гарантійні та компенсаційні виплати (крім сум, які належали такому працівнику на день призупинення) і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і трудовим договором (у тому числі надавати, оплачувати та компенсувати будь-які відпустки, дні відпочинку, допомогу по тимчасовій непрацездатності, подавати відповідні заяви-розрахунки, передбачені законодавством про загальнообов’язкове державне соціальне страхування).

Призупинення дії трудового договору може здійснюватися за ініціативи однієї із сторін сукупно на строк не більше ніж 90 календарних днів під час дії воєнного стану (враховуючи строки його подовження). За згодою сторін строк призупинення дії трудового договору може бути подовжений на строк понад 90 календарних днів, але не більше ніж до дня припинення або скасування воєнного стану.

У разі прийняття рішення про скасування призупинення дії трудового договору до припинення або скасування воєнного стану або до закінчення встановленого у наказі (розпорядженні) строку роботодавець повинен за 14 календарних днів до відновлення дії трудового договору повідомити працівника про необхідність стати до роботи.

Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин. Призупинення дії трудового договору не позбавляє його сторони права припинити трудовий договір з підстав, визначених законом. Призупинення не може бути прихованим покаранням.

Після закінчення строку призупинення дії трудового договору, дія трудового договору відновлюється в повному обсязі. У разі неможливості виконання сторонами трудового договору, дію якого відновлено, передбачених ним обов’язків цей трудовий договір припиняється з підстав, визначених законом.

У разі припинення трудового договору роботодавець зобов’язаний провести розрахунок із працівником, а також видати трудову книжку (за умови зберігання трудової книжки у роботодавця) не пізніше наступного робочого дня після пред’явлення звільненим працівником письмової вимоги. У разі відсутності доступу до трудової книжки або її втрати роботодавець зобов’язаний видати працівнику дублікат трудової книжки в порядку та строки, встановлені законодавством.

Наказ (розпорядження) роботодавця, яким визначено строк призупинення дії трудового договору, що перевищує передбачений законом строк, втрачає чинність наступного дня після закінчення строку, визначеного законом, крім випадку його продовження за домовленістю сторін.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.