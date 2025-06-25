Штрафы за парковку на местах для людей с инвалидностью выросли до 5100 гривен

В Украине ужесточили штрафы за незаконную парковку на местах для лиц с инвалидностью.

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Кабинет Министров Украины принял постановление, которое повышает штрафы за безосновательную парковку на местах, предназначенных для водителей с инвалидностью, до 5100 гривен (300 необлагаемых минимумов доходов граждан). Об этом сообщили в правительстве.

Кроме этого, водители с инвалидностью или лица, которые их перевозят, теперь обязаны устанавливать на транспортных средствах знак «Водитель с инвалидностью» и использовать QR-идентификатор, подтверждающий наличие инвалидности. Несоблюдение этих требований также влечет за собой штраф.

Законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, в частности, относительно увеличения размера штрафа за: нарушение правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой, на которых разрешена остановка, стоянка или парковка только транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, перевозящие лиц с инвалидностью (кроме случаев вынужденной стоянки); создание препятствий водителям с инвалидностью или водителям, которые перевозят лиц с инвалидностью, в остановке или стоянке управляемых ими транспортных средств.

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