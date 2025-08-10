Автогражданка при смене владельца автомобиля — что нужно знать продавцу и покупателю

После продажи автомобиля лицо теряет право расторгнуть договор автогражданки и вернуть неиспользованную часть страховой премии.

При покупке или продаже автомобиля действующий договор страхования остается в силе, а все права и обязанности по нему переходят к новому владельцу. Но есть нюансы, которые стоит учесть, чтобы избежать неприятных сюрпризов, пишет МТСБУ.

Продавцу авто стоит знать

Когда вы продаете автомобиль, помните о главном правиле: после продажи вы теряете право расторгнуть договор автогражданки и вернуть неиспользованную часть страховой премии. Эти права переходят к новому владельцу.

Что делать, чтобы избежать проблем:

Обсудите страховку с покупателем: Заранее поговорите о действующем договоре автогражданки. Ознакомьте покупателя с его условиями и возможными ограничениями (например, возраст водителя, пробег, особенности эксплуатации).

Если покупатель НЕ хочет вашу страховку: Позаботьтесь о досрочном расторжении договора и возврате части страховой премии ДО момента продажи автомобиля. После продажи это будет невозможно сделать.

Если покупатель ХОЧЕТ вашу страховку: Сразу договоритесь о финансовой компенсации за неиспользованный срок страховки. Ведь после смены владельца все права по договору (включая возможность получить неиспользованную часть премии, если договор будет расторгнут или заключен новый) переходят к новому владельцу.

Покупателю авто стоит знать

При покупке автомобиля с действующей автогражданкой обратите внимание на несколько важных моментов:

Проверьте действительность договора: Обязательно убедитесь, что договор автогражданки действителен. Это можно сделать по ссылке.

Ознакомьтесь с условиями: Внимательно прочитайте условия действующего договора. Есть ли там ограничения, которые могут вам не подойти (например, по возрасту водителя, пробегу, или если договор заключен льготником)?

Если договор вам подходит: Вы можете им пользоваться до окончания срока действия. Важно: в течение 15 календарных дней со дня покупки автомобиля вы обязаны письменно уведомить страховую компанию о смене владельца и предоставить свои личные данные.

Не нужно вносить изменения: Закон не требует менять в договоре ФИО страхователя, контактные данные или новый государственный регистрационный знак. Договор продолжает действовать как есть.

Если условия договора НЕ подходят: (например, есть ограничения, которые вас не устраивают, или вы не подпадаете под условия скидки) — заключите новый договор автогражданки. Это самый безопасный вариант.

Что делать, если автогражданка вдруг перестала действовать

Если через некоторое время после покупки автомобиля вы обнаружили, что договор автогражданки досрочно прекратил действие, хотя вы его не расторгали:

Обратитесь к страховщику: Немедленно свяжитесь со страховой компанией, с которой был заключен договор, для получения разъяснений.

Требуйте восстановления прав: Если договор досрочно прекратил действие после перехода права собственности на автомобиль не по вашей инициативе, это является нарушением закона. Вы имеете право требовать от страховщика устранить нарушение и восстановить ваши права.

