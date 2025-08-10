Автогражданка при смене владельца автомобиля — что нужно знать продавцу и покупателю

При покупке или продаже автомобиля действующий договор страхования остается в силе, а все права и обязанности по нему переходят к новому владельцу. Но есть нюансы, которые стоит учесть, чтобы избежать неприятных сюрпризов, пишет МТСБУ.
Когда вы продаете автомобиль, помните о главном правиле: после продажи вы теряете право расторгнуть договор автогражданки и вернуть неиспользованную часть страховой премии. Эти права переходят к новому владельцу.
Что делать, чтобы избежать проблем:
Обсудите страховку с покупателем: Заранее поговорите о действующем договоре автогражданки. Ознакомьте покупателя с его условиями и возможными ограничениями (например, возраст водителя, пробег, особенности эксплуатации).
Если покупатель НЕ хочет вашу страховку: Позаботьтесь о досрочном расторжении договора и возврате части страховой премии ДО момента продажи автомобиля. После продажи это будет невозможно сделать.
Если покупатель ХОЧЕТ вашу страховку: Сразу договоритесь о финансовой компенсации за неиспользованный срок страховки. Ведь после смены владельца все права по договору (включая возможность получить неиспользованную часть премии, если договор будет расторгнут или заключен новый) переходят к новому владельцу.
При покупке автомобиля с действующей автогражданкой обратите внимание на несколько важных моментов:
Проверьте действительность договора: Обязательно убедитесь, что договор автогражданки действителен. Это можно сделать по ссылке.
Ознакомьтесь с условиями: Внимательно прочитайте условия действующего договора. Есть ли там ограничения, которые могут вам не подойти (например, по возрасту водителя, пробегу, или если договор заключен льготником)?
Если договор вам подходит: Вы можете им пользоваться до окончания срока действия. Важно: в течение 15 календарных дней со дня покупки автомобиля вы обязаны письменно уведомить страховую компанию о смене владельца и предоставить свои личные данные.
Не нужно вносить изменения: Закон не требует менять в договоре ФИО страхователя, контактные данные или новый государственный регистрационный знак. Договор продолжает действовать как есть.
Если условия договора НЕ подходят: (например, есть ограничения, которые вас не устраивают, или вы не подпадаете под условия скидки) — заключите новый договор автогражданки. Это самый безопасный вариант.
Если через некоторое время после покупки автомобиля вы обнаружили, что договор автогражданки досрочно прекратил действие, хотя вы его не расторгали:
Обратитесь к страховщику: Немедленно свяжитесь со страховой компанией, с которой был заключен договор, для получения разъяснений.
Требуйте восстановления прав: Если договор досрочно прекратил действие после перехода права собственности на автомобиль не по вашей инициативе, это является нарушением закона. Вы имеете право требовать от страховщика устранить нарушение и восстановить ваши права.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.