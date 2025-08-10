Практика судів
  1. В Україні
  2. / Авто

Автоцивілка при зміні власника автомобіля — що треба знати продавцю та покупцю

20:21, 10 серпня 2025
Після продажу автомобіля особа втрачає право розірвати договір автоцивілки та повернути невикористану частину страхової премії.
Автоцивілка при зміні власника автомобіля — що треба знати продавцю та покупцю
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

При купівлі чи продажу автомобіля діючий договір страхування залишається чинним, а всі права та обов'язки за ним переходять до нового власника. Але є нюанси, які варто врахувати, щоб уникнути неприємних сюрпризів, пише МТСБУ.

Продавцю авто варто знати

Коли ви продаєте автомобіль, пам'ятайте про головне правило: після продажу ви втрачаєте право розірвати договір Автоцивілки та повернути невикористану частину страхової премії. Ці права переходять до нового власника.

Що робити, щоб уникнути проблем:

Обговоріть страховку з покупцем: Заздалегідь поговоріть про діючий договір Автоцивілки. Ознайомте покупця з його умовами та можливими обмеженнями (наприклад, вік водія, пробіг, особливості експлуатації).

Якщо покупець НЕ хоче вашу страховку: Подбайте про дострокове розірвання договору та повернення частини страхової премії ДО моменту продажу автомобіля. Після продажу це буде неможливо зробити.

Якщо покупець ХОЧЕ вашу страховку: Одразу домовтеся про фінансову компенсацію за невикористаний термін страховки. Адже після зміни власника всі права на договір (включно з можливістю отримати невикористану частину премії, якщо договір буде розірвано або укладено новий) переходять до нового власника.

Покупцю авто варто знати

При купівлі автомобіля з діючою Автоцивілкою, зверніть увагу на кілька важливих моментів:

Перевірте дійсність договору: Обов'язково переконайтеся, що договір Автоцивілки є чинним. Це можна зробити за посиланням.

Ознайомтеся з умовами: Уважно прочитайте умови діючого договору. Чи є там обмеження, які можуть вам не підійти (наприклад, по віку водія, пробігу, або якщо договір укладено пільговиком)?

Якщо договір вам підходить: Ви можете ним користуватися до закінчення терміну дії. Важливо: протягом 15 календарних днів з дня купівлі авто ви зобов'язані письмово повідомити страхову компанію про зміну власника та надати свої особисті дані.

Не потрібно вносити зміни: Закон не вимагає змінювати в договорі ПІБ страхувальника, контактні дані чи новий державний номерний знак. Договір продовжує діяти як є.

Якщо умови договору НЕ підходять: (наприклад, є обмеження, які вас не влаштовують, або ви не підпадаєте під умови знижки) – укладіть новий договір Автоцивілки. Це найбезпечніший варіант.

Що робити, якщо Автоцивілка раптом перестала діяти

Якщо через деякий час після придбання автомобіля ви виявили, що договір Автоцивілки достроково припинив дію, хоча ви його не розривали:

Зверніться до страховика: Негайно зв'яжіться зі страховою компанією, з якою було укладено договір, для отримання роз'яснень.

Вимагайте відновлення прав: Якщо договір достроково припинив дію після переходу права власності на автомобіль не за вашою ініціативою, це є порушенням Закону. Ви маєте право вимагати від страховика усунути порушення та відновити ваші права.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

страхування автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Повну картину про громадян збиратимуть до єдиної системи «соціальної сфери» – комітет рекомендував прийняти закон

До нової системи «соціальної сфери» зможуть потрапити персональні дані з реєстру військовозобов’язаних, електронної системи охорони здоров’я, реєстрів транспортних засобів та нерухомості, щодо перетину кордону та сплати податків.

Оклади у НАБУ, НАЗК, АРМА та БЕБ будуть рахувати в орудних величинах — комітет рекомендував законопроект до прийняття

При підрахунку окладів у низці держорганів будуть використовувати орудну величину – комітет соціальної політики рекомендував законопроект до прийняття за основу.

Генпрокурор може отримати право присвоювати ранги прокурорам — законопроект

Голова правоохоронного комітету Сергій Іонушас разом з колегами пропонують повернути аналог класних чинів до прокуратури – ранги.

Учасників бойових дій запропонують влаштовувати у держсектор на посади без конкурсу – Третьякова

Галина Третьякова розповіла про підготовку законопроекту, яким пропонується прибрати співбесіди для УБД, а до відновлення конкурсів на держслужбу – влаштовувати їх у держсектор автоматично.

У парламенті пропонують змінити підстави для невідкладних обшуків без санкції суду

Депутати пропонують змінити підстави для обшуків без ухвали суду і передбачити, що вилучені речі та документи підлягають негайному поверненню, якщо слідчий суддя не легалізує цей обшук постфактум.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Воробйова
    Ірина Воробйова
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Оксана Метелешко
    Оксана Метелешко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олег Полюхович
    Олег Полюхович
    голова Рівненського апеляційного суду