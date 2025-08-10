Автоцивілка при зміні власника автомобіля — що треба знати продавцю та покупцю

При купівлі чи продажу автомобіля діючий договір страхування залишається чинним, а всі права та обов'язки за ним переходять до нового власника. Але є нюанси, які варто врахувати, щоб уникнути неприємних сюрпризів, пише МТСБУ.
Коли ви продаєте автомобіль, пам'ятайте про головне правило: після продажу ви втрачаєте право розірвати договір Автоцивілки та повернути невикористану частину страхової премії. Ці права переходять до нового власника.
Що робити, щоб уникнути проблем:
Обговоріть страховку з покупцем: Заздалегідь поговоріть про діючий договір Автоцивілки. Ознайомте покупця з його умовами та можливими обмеженнями (наприклад, вік водія, пробіг, особливості експлуатації).
Якщо покупець НЕ хоче вашу страховку: Подбайте про дострокове розірвання договору та повернення частини страхової премії ДО моменту продажу автомобіля. Після продажу це буде неможливо зробити.
Якщо покупець ХОЧЕ вашу страховку: Одразу домовтеся про фінансову компенсацію за невикористаний термін страховки. Адже після зміни власника всі права на договір (включно з можливістю отримати невикористану частину премії, якщо договір буде розірвано або укладено новий) переходять до нового власника.
При купівлі автомобіля з діючою Автоцивілкою, зверніть увагу на кілька важливих моментів:
Перевірте дійсність договору: Обов'язково переконайтеся, що договір Автоцивілки є чинним. Це можна зробити за посиланням.
Ознайомтеся з умовами: Уважно прочитайте умови діючого договору. Чи є там обмеження, які можуть вам не підійти (наприклад, по віку водія, пробігу, або якщо договір укладено пільговиком)?
Якщо договір вам підходить: Ви можете ним користуватися до закінчення терміну дії. Важливо: протягом 15 календарних днів з дня купівлі авто ви зобов'язані письмово повідомити страхову компанію про зміну власника та надати свої особисті дані.
Не потрібно вносити зміни: Закон не вимагає змінювати в договорі ПІБ страхувальника, контактні дані чи новий державний номерний знак. Договір продовжує діяти як є.
Якщо умови договору НЕ підходять: (наприклад, є обмеження, які вас не влаштовують, або ви не підпадаєте під умови знижки) – укладіть новий договір Автоцивілки. Це найбезпечніший варіант.
Якщо через деякий час після придбання автомобіля ви виявили, що договір Автоцивілки достроково припинив дію, хоча ви його не розривали:
Зверніться до страховика: Негайно зв'яжіться зі страховою компанією, з якою було укладено договір, для отримання роз'яснень.
Вимагайте відновлення прав: Якщо договір достроково припинив дію після переходу права власності на автомобіль не за вашою ініціативою, це є порушенням Закону. Ви маєте право вимагати від страховика усунути порушення та відновити ваші права.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.