Автоцивілка при зміні власника автомобіля — що треба знати продавцю та покупцю

Після продажу автомобіля особа втрачає право розірвати договір автоцивілки та повернути невикористану частину страхової премії.

При купівлі чи продажу автомобіля діючий договір страхування залишається чинним, а всі права та обов'язки за ним переходять до нового власника. Але є нюанси, які варто врахувати, щоб уникнути неприємних сюрпризів, пише МТСБУ.

Продавцю авто варто знати

Коли ви продаєте автомобіль, пам'ятайте про головне правило: після продажу ви втрачаєте право розірвати договір Автоцивілки та повернути невикористану частину страхової премії. Ці права переходять до нового власника.

Що робити, щоб уникнути проблем:

Обговоріть страховку з покупцем: Заздалегідь поговоріть про діючий договір Автоцивілки. Ознайомте покупця з його умовами та можливими обмеженнями (наприклад, вік водія, пробіг, особливості експлуатації).

Якщо покупець НЕ хоче вашу страховку: Подбайте про дострокове розірвання договору та повернення частини страхової премії ДО моменту продажу автомобіля. Після продажу це буде неможливо зробити.

Якщо покупець ХОЧЕ вашу страховку: Одразу домовтеся про фінансову компенсацію за невикористаний термін страховки. Адже після зміни власника всі права на договір (включно з можливістю отримати невикористану частину премії, якщо договір буде розірвано або укладено новий) переходять до нового власника.

Покупцю авто варто знати

При купівлі автомобіля з діючою Автоцивілкою, зверніть увагу на кілька важливих моментів:

Перевірте дійсність договору: Обов'язково переконайтеся, що договір Автоцивілки є чинним. Це можна зробити за посиланням.

Ознайомтеся з умовами: Уважно прочитайте умови діючого договору. Чи є там обмеження, які можуть вам не підійти (наприклад, по віку водія, пробігу, або якщо договір укладено пільговиком)?

Якщо договір вам підходить: Ви можете ним користуватися до закінчення терміну дії. Важливо: протягом 15 календарних днів з дня купівлі авто ви зобов'язані письмово повідомити страхову компанію про зміну власника та надати свої особисті дані.

Не потрібно вносити зміни: Закон не вимагає змінювати в договорі ПІБ страхувальника, контактні дані чи новий державний номерний знак. Договір продовжує діяти як є.

Якщо умови договору НЕ підходять: (наприклад, є обмеження, які вас не влаштовують, або ви не підпадаєте під умови знижки) – укладіть новий договір Автоцивілки. Це найбезпечніший варіант.

Що робити, якщо Автоцивілка раптом перестала діяти

Якщо через деякий час після придбання автомобіля ви виявили, що договір Автоцивілки достроково припинив дію, хоча ви його не розривали:

Зверніться до страховика: Негайно зв'яжіться зі страховою компанією, з якою було укладено договір, для отримання роз'яснень.

Вимагайте відновлення прав: Якщо договір достроково припинив дію після переходу права власності на автомобіль не за вашою ініціативою, це є порушенням Закону. Ви маєте право вимагати від страховика усунути порушення та відновити ваші права.

