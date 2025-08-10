Практика судов
Стало известно, можно ли получить карту налогоплательщика через представителя

20:48, 10 августа 2025
Может ли гражданин поручить представителю получение документа, удостоверяющего регистрацию в ГРФЛ.
Иллюстративное фото, источник - tax.gov.ua
Налоговая служба в Закарпатской области пояснила, имеет ли право гражданин поручить другому лицу получение документа, подтверждающего регистрацию в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов (ГРФЛ).

Как подаётся заявление для регистрации в ГРФЛ

В соответствии с Налоговым кодексом Украины и Положением № 822, физическое лицо (резидент или нерезидент) должно лично или через представителя подать в контролирующий орган учётную карточку по форме № 1ДР, которая является заявлением на регистрацию в ГРФЛ. К заявлению необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и содержащий необходимые данные.

В случае изменения данных подаётся заявление по форме № 5ДР.

Для малолетних лиц (до 14 лет) документы подаёт один из родителей, усыновитель, опекун или приёмные родители. Дополнительно требуется свидетельство о рождении ребёнка и документ, удостоверяющий личность подающего. Если свидетельство на иностранном языке — необходим заверенный перевод на украинский.

Может ли представитель получить карту плательщика налогов

Согласно Положению № 822, документ, подтверждающий регистрацию в ГРФЛ (карта плательщика налогов), можно получить в течение трёх рабочих дней с момента обращения.

Получить его имеет право и представитель, если он предоставит:

  • документ, удостоверяющий его личность;
  • документ, удостоверяющий личность доверителя, или его копию;
  • нотариально заверенную доверенность на получение документа.

Таким образом, даже если учётная карточка по форме № 1ДР или заявление по форме № 5ДР подавались лично, гражданин может уполномочить другое лицо на получение карты.

Выдача документа для малолетних

Карта плательщика налогов для ребёнка до 14 лет выдаётся одному из родителей или законных представителей при наличии свидетельства о рождении и документа, удостоверяющего личность получателя.

