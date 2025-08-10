Стало відомо, чи можна отримати картку платника податків через представника

Чи може громадянин доручити представнику отримання документа, що засвідчує реєстрацію у ДРФО.

Ілюстративне фото, джерело - tax.gov.ua

Податкова служба у Закарпатській області пояснила, чи має право громадянин доручити іншій особі отримати документ, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (ДРФО).

Як подається заява для реєстрації у ДРФО

Відповідно до Податкового кодексу України та Положення № 822, фізична особа (резидент чи нерезидент) має особисто або через представника подати до контролюючого органу облікову картку за формою № 1ДР, яка є заявою на реєстрацію у ДРФО. До заяви потрібно пред’явити документ, що посвідчує особу та містить необхідні дані.

У разі зміни даних подається заява за формою № 5ДР.

Для малолітніх осіб (до 14 років) документи подає один із батьків, усиновитель, опікун чи прийомні батьки. Додатково необхідне свідоцтво про народження дитини та документ, що посвідчує особу подавача. Якщо свідоцтво іноземною мовою — потрібен засвідчений переклад українською.

Чи може представник отримати картку платника податків

Згідно з Положенням № 822, документ, що підтверджує реєстрацію у ДРФО (картка платника податків), можна отримати протягом трьох робочих днів з моменту звернення.

Отримати його має право і представник, якщо він надасть:

документ, що посвідчує його особу;

документ, що посвідчує особу довірителя, або його копію;

нотаріально засвідчену довіреність на отримання документа.

Таким чином, навіть якщо облікова картка за формою № 1ДР або заява за формою № 5ДР подавалася особисто, громадянин може уповноважити іншу особу на отримання картки.

Видача документа для малолітніх

Картка платника податків для дитини до 14 років видається одному з батьків чи законних представників при наявності свідоцтва про народження та документа, що посвідчує особу одержувача.

