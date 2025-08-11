Воинский учет — в какие сроки нужно сообщать в ТЦК при смене места жительства

Волынский областной ТЦК напомнил, что призывники, военнообязанные и резервисты обязаны своевременно сообщать об изменении личных данных и места жительства.
Согласно Правилам ведения воинского учета (постановление КМУ № 1487 от 30.12.2022 с изменениями) призывники, военнообязанные и резервисты должны:
В течение 7 календарных дней с момента прибытия явиться в районный/городской ТЦК и СП для постановки на учет по новому адресу.
Иметь при себе:
Если изменились место жительства, номера телефонов или адрес электронной почты, необходимо сообщить об этом в течение 7 дней:
В ТЦК добавили, что невыполнение этих требований считается нарушением правил воинского учета и влечет за собой правовые последствия в соответствии с законом.
Ранее апелляционный административный суд пояснил, что забронированного мужчину, который был призван в результате противоправного приказа ТЦК, можно уволить с военной службы, а позиция Верховного Суда о необратимости незаконной мобилизации не является позицией по образцовому делу, то есть не должна применяться во всех случаях.
