Воинский учет — в какие сроки нужно сообщать в ТЦК при смене места жительства

Призывники, военнообязанные и резервисты должны сообщать в ТЦК о смене места жительства и вставать на учет по новому адресу.

Волынский областной ТЦК напомнил, что призывники, военнообязанные и резервисты обязаны своевременно сообщать об изменении личных данных и места жительства.

Согласно Правилам ведения воинского учета (постановление КМУ № 1487 от 30.12.2022 с изменениями) призывники, военнообязанные и резервисты должны:

При смене места жительства

В течение 7 календарных дней с момента прибытия явиться в районный/городской ТЦК и СП для постановки на учет по новому адресу.

Иметь при себе:

паспорт гражданина Украины;

воинско-учетный документ.

При изменении персональных данных

Если изменились место жительства, номера телефонов или адрес электронной почты, необходимо сообщить об этом в течение 7 дней:

через электронный кабинет призывника/военнообязанного/резервиста;

либо лично в соответствующем ТЦК и СП.

В ТЦК добавили, что невыполнение этих требований считается нарушением правил воинского учета и влечет за собой правовые последствия в соответствии с законом.

Ранее апелляционный административный суд пояснил, что забронированного мужчину, который был призван в результате противоправного приказа ТЦК, можно уволить с военной службы, а позиция Верховного Суда о необратимости незаконной мобилизации не является позицией по образцовому делу, то есть не должна применяться во всех случаях.

