Воинский учет — в какие сроки нужно сообщать в ТЦК при смене места жительства

17:12, 11 августа 2025
Призывники, военнообязанные и резервисты должны сообщать в ТЦК о смене места жительства и вставать на учет по новому адресу.
Фото: facebook.com/volynarmy
Волынский областной ТЦК напомнил, что призывники, военнообязанные и резервисты обязаны своевременно сообщать об изменении личных данных и места жительства.

Согласно Правилам ведения воинского учета (постановление КМУ № 1487 от 30.12.2022 с изменениями) призывники, военнообязанные и резервисты должны:

  1. При смене места жительства

В течение 7 календарных дней с момента прибытия явиться в районный/городской ТЦК и СП для постановки на учет по новому адресу.

Иметь при себе:

  • паспорт гражданина Украины;
  • воинско-учетный документ.
  1. При изменении персональных данных

Если изменились место жительства, номера телефонов или адрес электронной почты, необходимо сообщить об этом в течение 7 дней:

  • через электронный кабинет призывника/военнообязанного/резервиста;
  • либо лично в соответствующем ТЦК и СП.

В ТЦК добавили, что невыполнение этих требований считается нарушением правил воинского учета и влечет за собой правовые последствия в соответствии с законом.

Ранее апелляционный административный суд пояснил, что забронированного мужчину, который был призван в результате противоправного приказа ТЦК, можно уволить с военной службы, а позиция Верховного Суда о необратимости незаконной мобилизации не является позицией по образцовому делу, то есть не должна применяться во всех случаях.

