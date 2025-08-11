Практика судів
  1. В Україні

Військовий облік — у які строки потрібно повідомляти ТЦК при зміні місця проживання

17:12, 11 серпня 2025
Призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні повідомляти ТЦК про зміну місця проживання та ставати на облік за новою адресою.
Військовий облік — у які строки потрібно повідомляти ТЦК при зміні місця проживання
Фото: facebook.com/volynarmy
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Волинський обласний ТЦК нагадав, що призовники, військовозобов’язані та резервісти зобов’язані своєчасно повідомляти про зміну особистих даних та місця проживання.

Відповідно до Правил ведення військового обліку (постанова КМУ № 1487 від 30.12.2022 із змінами) призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні:

1. При зміні місця проживання

Протягом 7 календарних днів з моменту прибуття з’явитися до районного/міського ТЦК та СП для постановки на облік за новою адресою.

Мати при собі:

  • паспорт громадянина України;
  • військово-обліковий документ.

2. При зміні персональних даних

Якщо змінилися місце проживання, номери телефонів чи адреса електронної пошти, необхідно повідомити про це протягом 7 днів:

  • через електронний кабінет призовника/військовозобов’язаного/резервіста;
  • або особисто у відповідному ТЦК та СП.

У ТЦК додали, що невиконання цих вимог вважається порушенням правил військового обліку та тягне за собою правові наслідки згідно із законом.

Раніше апеляційний адміністративний суд пояснив, що заброньованого чоловіка, який був призваний внаслідок протиправного наказу ТЦК, можна звільнити з військової служби, а позиція Верховного Суду щодо незворотності незаконної мобілізації не є позицією у зразковій справі, тобто, не повинна застосовуватися в усіх випадках.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ТЦК мобілізація військовозобов'язаний військовий облік

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На 13 серпня запланована годинна дискусія між лідерами ЄС, Зеленським, Трампом та Венсом

13 серпня відбудеться три секції обговорення, під час однієї з яких відбудеться спілкування Трампа, європейських лідерів та Володимира Зеленського.

Трамп: Ми спробуємо повернути Україні частину окупованих РФ територій

Також Трамп заявив, що наступна зустріч буде між Зеленським і Путіним або між Зеленським, Путіним і ним.

Канцлер Німеччини Мерц запросив Трампа та Венса взяти участь у перемовинах щодо тиску на РФ

Фрідріх Мерц 13 серпня запропонує Трампу та Венсу розглянути «подальші варіанти тиску на Росію».

У доборі на посади суддів місцевих адміністративних судів залишилося 604 кандидати та діючих судді — список

Хоча мінімально необхідний бал набрали майже 1 900 кандидатів, до наступного етапу іспиту допущеного значно менше бажаючих стати суддями.

Хто зможе стати членами Вищої ради правосуддя по квоті Президента: є 16 претендентів

На два вакантні посади членів Ради правосуддя по квоті президента претендують судді, науковці, адвокати, детектив НАБУ та колишні члени ВККС та КДКП.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Воробйова
    Ірина Воробйова
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Оксана Метелешко
    Оксана Метелешко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олег Полюхович
    Олег Полюхович
    голова Рівненського апеляційного суду