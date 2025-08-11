Військовий облік — у які строки потрібно повідомляти ТЦК при зміні місця проживання

Призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні повідомляти ТЦК про зміну місця проживання та ставати на облік за новою адресою.

Фото: facebook.com/volynarmy

Волинський обласний ТЦК нагадав, що призовники, військовозобов’язані та резервісти зобов’язані своєчасно повідомляти про зміну особистих даних та місця проживання.

Відповідно до Правил ведення військового обліку (постанова КМУ № 1487 від 30.12.2022 із змінами) призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні:

1. При зміні місця проживання

Протягом 7 календарних днів з моменту прибуття з’явитися до районного/міського ТЦК та СП для постановки на облік за новою адресою.

Мати при собі:

паспорт громадянина України;

військово-обліковий документ.

2. При зміні персональних даних

Якщо змінилися місце проживання, номери телефонів чи адреса електронної пошти, необхідно повідомити про це протягом 7 днів:

через електронний кабінет призовника/військовозобов’язаного/резервіста;

або особисто у відповідному ТЦК та СП.

У ТЦК додали, що невиконання цих вимог вважається порушенням правил військового обліку та тягне за собою правові наслідки згідно із законом.

Раніше апеляційний адміністративний суд пояснив, що заброньованого чоловіка, який був призваний внаслідок протиправного наказу ТЦК, можна звільнити з військової служби, а позиція Верховного Суду щодо незворотності незаконної мобілізації не є позицією у зразковій справі, тобто, не повинна застосовуватися в усіх випадках.

