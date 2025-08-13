Шмыгаль обсудил с руководителем Rheinmetall строительство завода по производству артснарядов

Стороны обсудили ключевые этапы строительства завода по производству артиллерийских снарядов.

Министр обороны Денис Шмыгаль провел переговоры с главой концерна Rheinmetall Group Армином Паппергером, одним из ключевых оборонных партнеров Украины.

По словам министра, Украина и Rheinmetall имеют образцовое сотрудничество в трех направлениях — бронетехника, боеприпасы и системы противовоздушной обороны.

Сейчас в фокусе сторон — развитие совместных проектов непосредственно в Украине, в частности строительство завода по производству артиллерийских снарядов.

Во время встречи обсудили ключевые этапы реализации и рабочие вопросы, определили улучшенную механику координации.

«Двигаемся по плану. Работаем вместе четко и быстро. Ценим наше сотрудничество», — подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что Украина активно привлекает оборонные компании со всего мира к созданию производственных мощностей и R&D-центров в стране, чтобы укрепить обороноспособность, остановить агрессию и обеспечить устойчивый мир.

