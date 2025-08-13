Шмигаль обговорив із керівником Rheinmetall будівництво заводу з виробництва артснарядів

Сторони обговорили ключові етапи будівництва заводу з виробництва артилерійських снарядів.

Міністр оборони Денис Шмигаль провів переговори з головою концерну Rheinmetall Group Арміном Паппергером, одного з ключових оборонних партнерів України.

За словами міністра, Україна та Rheinmetall мають зразкову співпрацю у трьох напрямках — бронетехніка, боєприпаси та системи протиповітряної оборони.

Нині у фокусі сторін — розвиток спільних проектів безпосередньо в Україні, зокрема будівництво заводу з виробництва артилерійських снарядів.

Під час зустрічі обговорили ключові етапи реалізації та робочі питання, визначили покращену механіку координації.

«Рухаємось за планом. Працюємо разом чітко і швидко. Цінуємо нашу співпрацю», — наголосив Шмигаль.

Він додав, що Україна активно залучає оборонні компанії з усього світу до створення виробничих потужностей та R&D-центрів у країні, щоб зміцнити обороноздатність, зупинити агресію та забезпечити стійкий мир.

