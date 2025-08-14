В Украине конкретизируют срок, на который выдается временное удостоверение гражданина

Кабмин поддержал изменения в закон о Едином государственном демографическом реестре.

Кабинет Министров Украины одобрил проект закона «О внесении изменений в Закон Украины “О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус”».

Законопроект внесет изменения в ЗУ «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус» и предусматривает:

конкретизацию срока, на который выдается временное удостоверение гражданина Украины;

исключение нормы о выдаче нового удостоверения в случае окончания срока действия предыдущего;

уточнение перечня данных, вносимых во временное удостоверение;

отмену требования о наличии бесконтактного электронного носителя в документе;

установление размера админуслуги за оформление временного удостоверения взамен утраченного или похищенного — 0,2 прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января соответствующего года.

