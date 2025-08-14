В Україні конкретизують строк, на який видається тимчасове посвідчення громадянина

Кабмін підтримав зміни до закону про Єдиний державний демографічний реєстр.

Кабінет Міністрів України схвалив проект закону «Про внесення змін до Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”».

Законопроект внесить зміни до ЗУ «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» та передбачає:

конкретизацію строку, на який видається тимчасове посвідчення громадянина України;

виключення норми про видачу нового посвідчення у разі закінчення строку дії попереднього;

уточнення переліку даних, що вносяться до тимчасового посвідчення;

скасування вимоги щодо наявності безконтактного електронного носія в документі;

встановлення розміру адмінпослуги за оформлення тимчасового посвідчення замість втраченого або викраденого — 0,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня відповідного року.

