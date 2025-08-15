Изменение данных в учетной карточке физического лица – плательщика налогов — что нужно знать

При подаче заявления по форме № 5ДР в налоговый орган необходимо предоставить оригиналы и копии всех документов, использованных для его заполнения.

Главное управление ГНС в Житомирской области напомнило, что в случае изменения места проживания/регистрации с целью своевременного получения корреспонденции по почтовому адресу физические лица – плательщики налогов обязаны подавать контролирующим органам сведения об изменении данных путем подачи заявления по форме № 5ДР и документа, удостоверяющего личность.

Чтобы заполнить и подать заявление, нужны:

документ, удостоверяющий личность, и другие документы, которые подтверждают изменение его данных;

для подтверждения места проживания – выписка из реестра территориальной громады / паспорт в форме книжечки / временное удостоверение гражданина Украины;

для внутренне перемещенных лиц – справка о взятии на учет.

При подаче заявления по форме № 5ДР в налоговый орган необходимо предоставить оригиналы и копии всех документов, использованных для его заполнения (оригиналы после проверки возвращаются).

Способы подачи заявления:

В бумажной форме:

Лично – в любой налоговый орган.

Через представителя, при этом необходимо иметь:

документ, удостоверяющий личность представителя;

документ, удостоверяющий личность доверителя, или его ксерокопии (с четким изображением);

доверенность, заверенную в нотариальном порядке, на внесение изменений в Государственный реестр (после предъявления возвращается).

В электронной форме (с копиями подтверждающих документов, необходимых для внесения изменений в Государственный реестр) через:

Электронный кабинет;

мобильное приложение «Моя налоговая»;

Налоговый орган обновляет данные в реестре в течение трех рабочих дней после подачи заявления.

