Изменение данных в учетной карточке физического лица – плательщика налогов — что нужно знать

09:15, 15 августа 2025
При подаче заявления по форме № 5ДР в налоговый орган необходимо предоставить оригиналы и копии всех документов, использованных для его заполнения.
Изменение данных в учетной карточке физического лица – плательщика налогов — что нужно знать
Главное управление ГНС в Житомирской области напомнило, что в случае изменения места проживания/регистрации с целью своевременного получения корреспонденции по почтовому адресу физические лица – плательщики налогов обязаны подавать контролирующим органам сведения об изменении данных путем подачи заявления по форме № 5ДР и документа, удостоверяющего личность.

Чтобы заполнить и подать заявление, нужны:

  • документ, удостоверяющий личность, и другие документы, которые подтверждают изменение его данных;
  • для подтверждения места проживания – выписка из реестра территориальной громады / паспорт в форме книжечки / временное удостоверение гражданина Украины;
  • для внутренне перемещенных лиц – справка о взятии на учет.

При подаче заявления по форме № 5ДР в налоговый орган необходимо предоставить оригиналы и копии всех документов, использованных для его заполнения (оригиналы после проверки возвращаются).

Способы подачи заявления:

В бумажной форме:

  • Лично – в любой налоговый орган.
  • Через представителя, при этом необходимо иметь:
  • документ, удостоверяющий личность представителя;
  • документ, удостоверяющий личность доверителя, или его ксерокопии (с четким изображением);
  • доверенность, заверенную в нотариальном порядке, на внесение изменений в Государственный реестр (после предъявления возвращается).
  • В электронной форме (с копиями подтверждающих документов, необходимых для внесения изменений в Государственный реестр) через:
  • Электронный кабинет;
  • мобильное приложение «Моя налоговая»;

Налоговый орган обновляет данные в реестре в течение трех рабочих дней после подачи заявления.

