Изменение данных в учетной карточке физического лица – плательщика налогов — что нужно знать

09:15, 15 августа 2025
При подаче заявления по форме № 5ДР в налоговый орган необходимо предоставить оригиналы и копии всех документов, использованных для его заполнения.
Главное управление ГНС в Житомирской области напомнило, что в случае изменения места проживания/регистрации с целью своевременного получения корреспонденции по почтовому адресу физические лица – плательщики налогов обязаны подавать контролирующим органам сведения об изменении данных путем подачи заявления по форме № 5ДР и документа, удостоверяющего личность.
Чтобы заполнить и подать заявление, нужны:
- документ, удостоверяющий личность, и другие документы, которые подтверждают изменение его данных;
- для подтверждения места проживания – выписка из реестра территориальной громады / паспорт в форме книжечки / временное удостоверение гражданина Украины;
- для внутренне перемещенных лиц – справка о взятии на учет.
При подаче заявления по форме № 5ДР в налоговый орган необходимо предоставить оригиналы и копии всех документов, использованных для его заполнения (оригиналы после проверки возвращаются).
Способы подачи заявления:
В бумажной форме:
- Лично – в любой налоговый орган.
- Через представителя, при этом необходимо иметь:
- документ, удостоверяющий личность представителя;
- документ, удостоверяющий личность доверителя, или его ксерокопии (с четким изображением);
- доверенность, заверенную в нотариальном порядке, на внесение изменений в Государственный реестр (после предъявления возвращается).
- В электронной форме (с копиями подтверждающих документов, необходимых для внесения изменений в Государственный реестр) через:
- Электронный кабинет;
- мобильное приложение «Моя налоговая»;
Налоговый орган обновляет данные в реестре в течение трех рабочих дней после подачи заявления.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.