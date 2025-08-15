Зміна даних у обліковій картці фізичної особи – платника податків — що треба знати

Головне управління ДПС у Житомирській області нагадало, що у випадку зміни місця проживання/реєстрації з метою своєчасного отримання кореспонденції поштовою адресою, фізичні особи – платники податків зобов'язані подавати контролюючим органам відомості про зміну даних шляхом подання заяви за формою № 5ДР та документа, що посвідчує особу.
Щоб заповнити та подати заяву, потрібні:
- документ, що посвідчує особу, та інші документи, які підтверджують зміну його даних;
- для підтвердження місця проживання – витяг з реєстру територіальної громади / паспорт у формі книжечки/ тимчасове посвідчення громадянина України;
- для внутрішньо переміщених осіб – довідка про взяття на облік.
При поданні заяви за формою № 5ДР до податкового органу потрібно надати оригінали та копії всіх документів, використаних для її заповнення (оригінали після перевірки повертаються).
Способи подання заяви:
У паперовій формі:
1) Особисто – до будь-якого податкового органу.
2) Через представника, при цьому необхідно мати:
- документ, що посвідчує особу представника;
- документ, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії (з чітким зображенням);
- довіреність, засвідчену у нотаріальному порядку, на проведення змін до Державного реєстру (після пред’явлення повертається).
- В електронній формі (з копіями підтверджуючих документів, необхідних для внесення змін до Державного реєстру) через:
- мобільний застосунок «Моя податкова»;
Податковий орган оновлює дані у реєстрі протягом трьох робочих днів після подання заяви.
