Зміна даних у обліковій картці фізичної особи – платника податків — що треба знати

Головне управління ДПС у Житомирській області нагадало, що у випадку зміни місця проживання/реєстрації з метою своєчасного отримання кореспонденції поштовою адресою, фізичні особи – платники податків зобов'язані подавати контролюючим органам відомості про зміну даних шляхом подання заяви за формою № 5ДР та документа, що посвідчує особу.

Щоб заповнити та подати заяву, потрібні:

- документ, що посвідчує особу, та інші документи, які підтверджують зміну його даних;

- для підтвердження місця проживання – витяг з реєстру територіальної громади / паспорт у формі книжечки/ тимчасове посвідчення громадянина України;

- для внутрішньо переміщених осіб – довідка про взяття на облік.

При поданні заяви за формою № 5ДР до податкового органу потрібно надати оригінали та копії всіх документів, використаних для її заповнення (оригінали після перевірки повертаються).

Способи подання заяви:

У паперовій формі:

1) Особисто – до будь-якого податкового органу.

2) Через представника, при цьому необхідно мати:

- документ, що посвідчує особу представника;

- документ, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії (з чітким зображенням);

- довіреність, засвідчену у нотаріальному порядку, на проведення змін до Державного реєстру (після пред’явлення повертається).

- В електронній формі (з копіями підтверджуючих документів, необхідних для внесення змін до Державного реєстру) через:

- Електронний кабінет;

- мобільний застосунок «Моя податкова»;

Податковий орган оновлює дані у реєстрі протягом трьох робочих днів після подання заяви.

