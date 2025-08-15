Во Львове разоблачили дельца, который за 1100 долларов обещал организовать поступление в университет

В случае отказа от предоставления ему взятки злоумышленник уверял, что создаст препятствия для поступления.

Во Львове разоблачили мужчину, который реализовал схему получения неправомерной выгоды от 33-летнего абитуриента одного из львовских университетов.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, за 1 100 долларов США он обещал повлиять на должностных лиц вуза для зачисления поступающего в это учебное заведение. В случае же отказа от предоставления ему взятки уверял, что создаст препятствия для поступления.

Мужчину задержали во время получения второй части оговоренной суммы в размере 600 долларов США.

В настоящее время ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с вымогательством такой выгоды. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Также устанавливаются все причастные лица.

