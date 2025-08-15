У Львові викрили ділка, який за 1100 доларів обіцяв організувати вступ в університет

У разі ж відмови від надання йому хабаря зловмисник запевняв, що створить перешкоди для вступу.

У Львові викрили чоловіка, який реалізував схему отримання неправомірної вигоди від 33-річного абітурієнта одного з львівських університетів.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, за 1 100 доларів США він обіцяв вплинути на посадовців вишу для зарахування вступника у цей навчальний заклад. У разі ж відмови від надання йому хабаря запевняв, що створить перешкоди для вступу.

Чоловіка затримали під час одержання другої частини обумовленої суми у розмірі 600 доларів США.

Наразі йому повідомили про підозру у одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Також встановлюються всі причетні особи.

