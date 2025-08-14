Практика судов
  1. В Украине

ГБР завершило дело военного-дезертира и его командира-прикрывателя

17:29, 14 августа 2025
Военному и командиру грозит до 10 лет лишения свободы.
ГБР завершило дело военного-дезертира и его командира-прикрывателя
Фото: ГБР
Государственное бюро расследований завершило расследование уголовного производства в отношении военнослужащего, который систематически уклонялся от прохождения военной службы при содействии командира своей части. Процесс проходил под процессуальным руководством Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона. Об этом сообщили в ГБР. Речь идёт о руководителе общественной организации «Центр противодействия коррупции» (ЦПК) Виталии Шабунине.

После ознакомления стороны защиты с материалами дела обвинительный акт будет передан в суд для окончательного рассмотрения. В ГБР подчеркнули, что расследование проводилось объективно, в сжатые сроки и с соблюдением всех требований законодательства, акцентируя на беспристрастности и независимости от политического контекста.

По данным следствия, военнослужащий, мобилизованный в 2022 году, длительное время не являлся к месту службы, прикрываясь фиктивными «командировками» в гражданские учреждения, не связанные с силами обороны. При этом он продолжал получать денежное обеспечение, нанеся государству ущерб на сумму свыше 224 тысяч гривен. О подозрении ему было сообщено 11 июля 2025 года.

В рамках расследования также проверялись обстоятельства использования военнослужащим транспортного средства, предназначенного для нужд ВСУ, но оснований для дополнительных обвинений не выявлено. После завершения необходимых процессуальных действий подозреваемому вернули ранее изъятые электронные гаджеты.

Военнослужащий обвиняется по ч. 4 ст. 409 (уклонение от военной службы в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Командиру части, который способствовал уклонению, предъявлено подозрение по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) и ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 (пособничество в уклонении от военной службы) УК Украины. Санкции статей предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ДБР изменило подозрение Шабунину и сообщило о новом подозрении его командиру.

военные ГБР

