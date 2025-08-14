Практика судів
ДБР завершило справу військового-дезертира та його командира-прикривача

17:29, 14 серпня 2025
Військовому та командиру загрожує до 10 років ув’язнення.
Фото: ДБР
Державне бюро розслідувань завершило розслідування кримінального провадження проти військовослужбовця, який систематично ухилявся від проходження військової служби за сприяння командира своєї частини. Процес відбувався під процесуальним керівництвом Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону. Про це повідомили в ДБР. Як пишуть ЗМІ, мова йде про керівника громадської організації «Центр протидії корупції» (ЦПК) Віталія Шабуніна.

Після ознайомлення сторони захисту з матеріалами справи обвинувальний акт буде передано до суду для остаточного розгляду. У ДБР наголосили, що розслідування проводилося об’єктивно, у стислі терміни та з дотриманням усіх вимог законодавства, підкреслюючи неупередженість і незалежність від політичного контексту.

За даними слідства, військовослужбовець, мобілізований у 2022 році, тривалий час не з’являвся до місця служби, прикриваючись фіктивними «відрядженнями» до цивільних установ, не пов’язаних із силами оборони. При цьому він продовжував отримувати грошове забезпечення, завдавши державі збитків на суму понад 224 тисячі гривень. Про підозру йому було повідомлено 11 липня 2025 року.

У рамках розслідування також перевірялися обставини використання військовослужбовцем транспортного засобу, призначеного для потреб ЗСУ, але підстав для додаткових звинувачень не виявлено. Після завершення необхідних процесуальних дій підозрюваному повернули вилучені раніше електронні гаджети.

Військовослужбовця обвинувачують за ч. 4 ст. 409 (ухилення від військової служби в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Командиру частини, який сприяв ухиленню, висунуто підозру за ч. 1 ст. 364 (зловживання службовим становищем) та ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 (пособництво в ухиленні від військової служби) КК України. Санкції статей передбачають покарання до 10 років позбавлення волі.

