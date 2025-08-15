Практика судов
В Нидерландах упал туристический воздушный шар с 34 людьми: есть жертва

07:36, 15 августа 2025
Из-за резких порывов ветра пуля жестко приземлилась на землю.
В Нидерландах упал туристический воздушный шар с 34 людьми: есть жертва
В нидерландской провинции Фрисландия упал туристический воздушный шар с 34 людьми. Пятеро из них были доставлены в больницу, сообщает NOS.

Воздушный шар взлетел в городе Юре и является одним из самых больших в Нидерландах. Авария произошла у деревни Де Хоэве в провинции Фрисландия. Из-за резких порывов ветра пуля жестко приземлилась на землю. Корзина перевернулась и из нее выпало пять человек.

В результате падения погиб один человек. Еще пятеро госпитализировали с травмами.

Прогноз погоды предполагал порывы ветра от 5-7 метров в секунду. Такие показатели обычно не опасны для пули такой величины. Однако во время приземления ветер усилился почти до 10 метров в секунду.

Расследование причин аварии идет, службы устанавливают детали инцидента и безопасность полетов воздушных шаров в регионе.

