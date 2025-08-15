Практика судів
У Нідерландах впала туристична повітряна куля з 34 людьми: є жертва

07:36, 15 серпня 2025
Через різкі пориви вітру куля жорстко приземлилась на землю.
Фото: NOS
У нідерландській провінції Фрісландія впала туристична повітряна куля з 34 людьми. П’ятеро з них були доправлені до лікарні, повідомляє NOS.

Повітряна куля злетіла в місті Юре і є однією з найбільших у Нідерландах. Аварія сталась біля села Де Хоеве в провінції Фрисландія. Через різкі пориви вітру куля жорстко приземлилась на землю. Кошик перевернувся і з нього випало п'ятеро людей.

Внаслідок падіння загинула одна людина. Ще п'ятьох госпіталізували з травмами.

Прогноз погоди передбачав пориви вітру від 5-7 метрів за секунду. Такі показники зазвичай не є небезпечними для кулі такої величини. Проте під час приземлення вітер посилився до майже 10 метрів за секунду.

Розслідування причин аварії триває, служби встановлюють деталі інциденту та безпеку польотів повітряних куль у регіоні. 

