Единые и Государственные реестры Минюста не будут работать некоторое время — когда и почему

Из-за плановых технических работ реестры будут недоступны.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 20:00 16 августа до 08:00 18 августа государственное предприятие «Национальные информационные системы» будет проводить плановые технические работы по обслуживанию программного обеспечения Единых и Государственных реестров, создание и обеспечение функционирования которых относится к компетенции Министерства юстиции Украины. Об этом сообщил официальный сайт ГП.

«В связи с чем, в указанный период реестры будут недоступны», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что госрегистраторов повторно подключат к средствам дополнительной идентификации с использованием одноразового пароля.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.