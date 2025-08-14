Єдині та Державні реєстри Мін’юсту не працюватимуть деякий час — коли та чому

Через планові технічні роботи реєстри будуть недоступні.

З 20:00 16 серпня до 08:00 18 серпня державне підприємство «Національні інформаційні системи» буде проводити планові технічні роботи з обслуговування програмного забезпечення Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України. Про це повідомив офіційний сайт ДП.

«У зв’язку з чим, у вказаний період реєстри будуть недоступні», - йдеться у заяві.

Раніше ми писали, що держреєстраторів повторно підключать до засобів додаткової ідентифікації з використанням одноразового пароля.

