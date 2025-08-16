Практика судов
  1. В Украине

В Минюсте разъяснили, в каких случаях нотариус отказывает в совершении нотариального действия

19:40, 16 августа 2025
Нотариус или другое уполномоченное лицо, имеющее право совершать нотариальные действия, не может без обоснованной причины отказать в их проведении.
В Минюсте разъяснили, в каких случаях нотариус отказывает в совершении нотариального действия
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Нотариус или должностное лицо, совершающее нотариальные действия, не имеют права безосновательно отказывать в совершении нотариального действия – это чётко определено украинским законодательством. Об этом напоминает Министерство юстиции.

В то же время существует перечень законных оснований, при которых такой отказ является обязательным. Их устанавливает статья 49 Закона Украины «О нотариате».

Так, нотариус или должностное лицо, совершающее нотариальные действия, отказывают в их совершении, если:

  • совершение такого действия противоречит законодательству Украины;
  • не представлены сведения (информация) и документы, необходимые для совершения нотариального действия;
  • действие подлежит совершению другим нотариусом или должностным лицом, совершающим нотариальные действия;
  • имеются сомнения в том, что физическое лицо, обратившееся за совершением нотариального действия, осознаёт значение, содержание, правовые последствия этого действия либо действует под воздействием насилия;
  • с просьбой о совершении нотариального действия обратилась личность, которая в установленном порядке признана недееспособной, либо уполномоченный представитель не имеет необходимых полномочий;
  • сделка, заключаемая от имени юридического лица, противоречит целям, указанным в его уставе или положении, либо выходит за пределы его деятельности;
  • лицо, обратившееся с просьбой о совершении нотариального действия, не внесло оплату за его совершение;
  • лицо, обратившееся с просьбой о совершении нотариального действия, не внесло установленные законодательством платежи, связанные с его совершением;
  • лицо, обратившееся с просьбой о совершении нотариального действия по отчуждению принадлежащего ему имущества, внесено в Единый реестр должников.

Внесение в Единый реестр должников государственного или коммунального предприятия не является основанием для отказа в удостоверении договора купли-продажи, заключённого в процессе приватизации единого имущественного комплекса государственного или коммунального предприятия.

Внесение в Единый реестр должников государственного предприятия не является основанием для отказа в удостоверении договора купли-продажи, заключённого в процедуре прекращения государственного предприятия в соответствии с Законом Украины «Об особенностях прекращения государственных предприятий по решению Фонда государственного имущества Украины».

Также может быть отказано в совершении нотариального действия и в других случаях, предусмотренных законом.

Нотариус или должностное лицо, совершающее нотариальные действия, не принимает для их совершения документы, если они не соответствуют требованиям, установленным в статье 47 Закона, либо содержат сведения, унижающие честь, достоинство и деловую репутацию физического лица или деловую репутацию юридического лица, которые имеют подчистки или приписки, зачёркнутые слова или иные незаверенные исправления, документы, тексты которых невозможно прочитать вследствие повреждения, а также документы, написанные карандашом.

По требованию лица, которому отказано в совершении нотариального действия, нотариус или должностное лицо, совершающее нотариальные действия, обязаны изложить причины отказа в письменной форме и разъяснить порядок его обжалования. Об отказе в совершении нотариального действия нотариус в течение трёх рабочих дней выносит соответствующее постановление.

Согласно пункту 3 главы 13 Порядка совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утверждённого приказом Министерства юстиции Украины от 22.02.2012 № 296/5, в постановлении об отказе указываются:

дата вынесения постановления;

фамилия, инициалы нотариуса, вынесшего постановление, наименование и местонахождение государственной нотариальной конторы либо наименование нотариального округа и адрес расположения рабочего места частного нотариуса;

фамилия, имя, отчество физического лица, обратившегося за совершением нотариального действия, место его проживания либо наименование и местонахождение юридического лица;

какое нотариальное действие просило совершить обратившееся лицо (краткое содержание просьбы);

причины отказа в совершении нотариального действия со ссылкой на действующее законодательство;

порядок и сроки обжалования отказа со ссылкой на нормы гражданского процессуального законодательства.

Обжалование отказа в совершении нотариальных действий

В соответствии со статьёй 50 Закона, отказ в совершении нотариальных действий обжалуется в суд.

Право на обжалование имеет лицо, права и интересы которого затрагивают такие действия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

минюст нотариус

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Профессия судьи становится все более женской – почти 55% судей являются женщинами

Наибольший гендерный дисбаланс наблюдается в судах первой инстанции.

В Избирательном кодексе могут изменить процедуру обжалования отзыва депутатов местных советов – законопроект

Законопроектом предлагается установить запрет территориальным избирательным комиссиям принимать решения о замещении депутатов, полномочия которых досрочно прекращены в связи с отзывом по народной инициативе, до завершения рассмотрения споров.

Предприятиям из Клуба белого бизнеса разрешат иметь незначительные нарушения по подаче отчетности – комитет рекомендовал законопроект

Как отметил Даниил Гетманцев, изменения вносятся по запросу бизнеса, который хочет присоединиться к «Территории высокого уровня налогового доверия».

Глубоко беспокоит информация о стремительном снижении престижа профессии судьи в Украине — Дмитрий Лубинец

Особое беспокойство Омбудсмена вызывают случаи, когда кандидаты в судьи на завершающих этапах конкурса в суды отказываются от участия, отдавая предпочтение должностям государственной службы или частной юридической практике.

Кто сможет стать членами Высшего совета правосудия по квоте Президента: есть 16 претендентов

На две вакантных должности членов Совета правосудия по квоте президента претендуют судьи, ученые, адвокаты, детектив НАБУ и бывшие члены ВККС и КДКП.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Сакара
    Наталія Сакара
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Микола Ковтунович
    Микола Ковтунович
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Євген Сорочко
    Євген Сорочко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду