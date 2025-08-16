В Минюсте разъяснили, в каких случаях нотариус отказывает в совершении нотариального действия

Нотариус или должностное лицо, совершающее нотариальные действия, не имеют права безосновательно отказывать в совершении нотариального действия – это чётко определено украинским законодательством. Об этом напоминает Министерство юстиции.
В то же время существует перечень законных оснований, при которых такой отказ является обязательным. Их устанавливает статья 49 Закона Украины «О нотариате».
Так, нотариус или должностное лицо, совершающее нотариальные действия, отказывают в их совершении, если:
Внесение в Единый реестр должников государственного или коммунального предприятия не является основанием для отказа в удостоверении договора купли-продажи, заключённого в процессе приватизации единого имущественного комплекса государственного или коммунального предприятия.
Внесение в Единый реестр должников государственного предприятия не является основанием для отказа в удостоверении договора купли-продажи, заключённого в процедуре прекращения государственного предприятия в соответствии с Законом Украины «Об особенностях прекращения государственных предприятий по решению Фонда государственного имущества Украины».
Также может быть отказано в совершении нотариального действия и в других случаях, предусмотренных законом.
Нотариус или должностное лицо, совершающее нотариальные действия, не принимает для их совершения документы, если они не соответствуют требованиям, установленным в статье 47 Закона, либо содержат сведения, унижающие честь, достоинство и деловую репутацию физического лица или деловую репутацию юридического лица, которые имеют подчистки или приписки, зачёркнутые слова или иные незаверенные исправления, документы, тексты которых невозможно прочитать вследствие повреждения, а также документы, написанные карандашом.
По требованию лица, которому отказано в совершении нотариального действия, нотариус или должностное лицо, совершающее нотариальные действия, обязаны изложить причины отказа в письменной форме и разъяснить порядок его обжалования. Об отказе в совершении нотариального действия нотариус в течение трёх рабочих дней выносит соответствующее постановление.
Согласно пункту 3 главы 13 Порядка совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утверждённого приказом Министерства юстиции Украины от 22.02.2012 № 296/5, в постановлении об отказе указываются:
дата вынесения постановления;
фамилия, инициалы нотариуса, вынесшего постановление, наименование и местонахождение государственной нотариальной конторы либо наименование нотариального округа и адрес расположения рабочего места частного нотариуса;
фамилия, имя, отчество физического лица, обратившегося за совершением нотариального действия, место его проживания либо наименование и местонахождение юридического лица;
какое нотариальное действие просило совершить обратившееся лицо (краткое содержание просьбы);
причины отказа в совершении нотариального действия со ссылкой на действующее законодательство;
порядок и сроки обжалования отказа со ссылкой на нормы гражданского процессуального законодательства.
Обжалование отказа в совершении нотариальных действий
В соответствии со статьёй 50 Закона, отказ в совершении нотариальных действий обжалуется в суд.
Право на обжалование имеет лицо, права и интересы которого затрагивают такие действия.
