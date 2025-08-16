В Минюсте разъяснили, в каких случаях нотариус отказывает в совершении нотариального действия

Нотариус или другое уполномоченное лицо, имеющее право совершать нотариальные действия, не может без обоснованной причины отказать в их проведении.

Нотариус или должностное лицо, совершающее нотариальные действия, не имеют права безосновательно отказывать в совершении нотариального действия – это чётко определено украинским законодательством. Об этом напоминает Министерство юстиции.

В то же время существует перечень законных оснований, при которых такой отказ является обязательным. Их устанавливает статья 49 Закона Украины «О нотариате».

Так, нотариус или должностное лицо, совершающее нотариальные действия, отказывают в их совершении, если:

совершение такого действия противоречит законодательству Украины;

не представлены сведения (информация) и документы, необходимые для совершения нотариального действия;

действие подлежит совершению другим нотариусом или должностным лицом, совершающим нотариальные действия;

имеются сомнения в том, что физическое лицо, обратившееся за совершением нотариального действия, осознаёт значение, содержание, правовые последствия этого действия либо действует под воздействием насилия;

с просьбой о совершении нотариального действия обратилась личность, которая в установленном порядке признана недееспособной, либо уполномоченный представитель не имеет необходимых полномочий;

сделка, заключаемая от имени юридического лица, противоречит целям, указанным в его уставе или положении, либо выходит за пределы его деятельности;

лицо, обратившееся с просьбой о совершении нотариального действия, не внесло оплату за его совершение;

лицо, обратившееся с просьбой о совершении нотариального действия, не внесло установленные законодательством платежи, связанные с его совершением;

лицо, обратившееся с просьбой о совершении нотариального действия по отчуждению принадлежащего ему имущества, внесено в Единый реестр должников.

Внесение в Единый реестр должников государственного или коммунального предприятия не является основанием для отказа в удостоверении договора купли-продажи, заключённого в процессе приватизации единого имущественного комплекса государственного или коммунального предприятия.

Внесение в Единый реестр должников государственного предприятия не является основанием для отказа в удостоверении договора купли-продажи, заключённого в процедуре прекращения государственного предприятия в соответствии с Законом Украины «Об особенностях прекращения государственных предприятий по решению Фонда государственного имущества Украины».

Также может быть отказано в совершении нотариального действия и в других случаях, предусмотренных законом.

Нотариус или должностное лицо, совершающее нотариальные действия, не принимает для их совершения документы, если они не соответствуют требованиям, установленным в статье 47 Закона, либо содержат сведения, унижающие честь, достоинство и деловую репутацию физического лица или деловую репутацию юридического лица, которые имеют подчистки или приписки, зачёркнутые слова или иные незаверенные исправления, документы, тексты которых невозможно прочитать вследствие повреждения, а также документы, написанные карандашом.

По требованию лица, которому отказано в совершении нотариального действия, нотариус или должностное лицо, совершающее нотариальные действия, обязаны изложить причины отказа в письменной форме и разъяснить порядок его обжалования. Об отказе в совершении нотариального действия нотариус в течение трёх рабочих дней выносит соответствующее постановление.

Согласно пункту 3 главы 13 Порядка совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утверждённого приказом Министерства юстиции Украины от 22.02.2012 № 296/5, в постановлении об отказе указываются:

дата вынесения постановления;

фамилия, инициалы нотариуса, вынесшего постановление, наименование и местонахождение государственной нотариальной конторы либо наименование нотариального округа и адрес расположения рабочего места частного нотариуса;

фамилия, имя, отчество физического лица, обратившегося за совершением нотариального действия, место его проживания либо наименование и местонахождение юридического лица;

какое нотариальное действие просило совершить обратившееся лицо (краткое содержание просьбы);

причины отказа в совершении нотариального действия со ссылкой на действующее законодательство;

порядок и сроки обжалования отказа со ссылкой на нормы гражданского процессуального законодательства.

Обжалование отказа в совершении нотариальных действий

В соответствии со статьёй 50 Закона, отказ в совершении нотариальных действий обжалуется в суд.

Право на обжалование имеет лицо, права и интересы которого затрагивают такие действия.

