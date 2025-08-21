Практика судов
Новые правила отпусков для военнослужащих: Палиса объяснил, что меняет подписанный Зеленским закон

19:24, 21 августа 2025
Президент Владимир Зеленский подписал закон о новых гарантиях отпусков для военнослужащих.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает обновленные правила предоставления ежегодных отпусков для военных.

Как указал заместитель руководителя Офиса Президента Украины Павел Палиса, согласно документу (законопроект 13235), каждый военнослужащий получит гарантированный отпуск на 15 дней из 30 календарных дней ежегодного основного отпуска. Остальные 15 дней будут предоставляться в зависимости от возможностей в конкретном подразделении.

Также закон восстанавливает ряд социальных гарантий:

  • участники боевых действий будут иметь дополнительные 14 дней отпуска, которые не действовали в условиях военного положения;
  • военнослужащие-контрактники в возрасте 18–24 лет, которые не имеют высшего образования и продолжают обучение, получат право на отпуск для сдачи экзаменов.

Закон вступает в силу через месяц со дня его официального опубликования.

Отметим, что ранее уже заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса объяснял нововведения в отпусках для военных, а уполномоченная Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов семей воинов Ольга Решетилова заявила, что отныне военнослужащие смогут получить суммарно 54 дня отпуска.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 31 июля приняла в целом как закон законопроект 13235. В финальной редакции законопроекта предусматриваются изменения в пункт 18 статьи 10-1 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

В частности, в пункте 18 статьи 10-1 Закона будет установлено, что во время действия военного положения военнослужащим, кроме предоставления части ежегодного основного отпуска общей продолжительностью не более 30 календарных дней, отпуска по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия продолжительностью не более 10 календарных дней, предоставляется еще и дополнительный отпуск, определенный Законом «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», с разрешения командира (начальника) воинской части.

