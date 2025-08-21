Практика судів
Нові правила відпусток для військовослужбовців: Паліса пояснив, що змінює підписаний Зеленським закон

19:24, 21 серпня 2025
Президент Володимир Зеленський підписав закон про нові гарантії відпусток для військовослужбовців.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає оновлені правила надання щорічних відпусток для військових.

Як вказав заступник керівника Офісу Президента України Павло Паліса, згідно з документом (законопроект 13235), кожен військовослужбовець отримає гарантовану відпустку на 15 днів із 30 календарних днів щорічної основної відпустки. Інші 15 днів надаватимуться залежно від можливостей у конкретному підрозділі.

Також закон відновлює низку соціальних гарантій:

  • учасники бойових дій матимуть додаткові 14 днями відпустки, які не діяли в умовах воєнного стану;
  • військовослужбовці-контрактники віком 18–24 років, які не мають вищої освіти та продовжують навчання, отримають право на відпустку для складання іспитів.

Закон набирає чинності через місяць з дня його офіційного опублікування.

Зауважимо, що раніше уже заступник керівник Офісу Президента Павло Паліса пояснював нововведення у відпустках для військових, а уповноважена Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей воїнів Ольга Решетилова заявила, що відтепер військовослужбовці зможуть отримати сумарно 54 дні відпустки.

Як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 31 липня прийняла в цілому як закон законопроект 13235. У фінальній редакції законопроекту передбачаються зміни до пункту 18 статті 10-1 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Зокрема, в пункті 18 статті 10-1 Закону буде встановлено, що під час дії воєнного стану військовослужбовцям, крім надання частини щорічної основної відпустки загальною тривалістю не більше 30 календарних днів, відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше 10 календарних днів, надається ще й додаткова відпустка, визначена Законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», з дозволу командира (начальника) військової частини.

