Кто чаще всего не платит штрафы за ПДД – статистика

14:36, 25 августа 2025
Киев лидирует по долгам за ПДД – более 43 тысяч дел в реестре должников.
Фото: opendatabot
За первое полугодие 2025 года в Едином реестре должников (ЕРД) зарегистрировано 375 810 дел за неуплату штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). По сравнению с прошлым годом количество таких дел несколько уменьшилось, но оно все еще на треть выше, чем в 2023 году, и в 2,5 раза превышает довоенный уровень 2021 года. Об этом пишет Опендатабот.

С начала полномасштабной войны выросло не только количество неуплаченных штрафов, но и изменилось гендерное распределение должников. Доля женщин среди нарушителей, не уплативших штрафы, увеличилась с 8% в первом полугодии 2021 года до 21% в 2025 году. В то же время мужчины в возрасте от 26 до 35 лет составляют 41% от общего количества производств.

Лидером по количеству нарушений является Киев, где зафиксировано 43 654 дела, или 12% от общего числа. На втором месте – Днепропетровская область с 36 879 производствами (10%), на третьем – Одесская область с 29 502 делами (8%).

Всего в ЕРБ насчитывается 1,8 млн неоплаченных долгов за нарушение ПДД, из которых 1,7 млн приходится на мужчин. В ведомстве отмечают, что реестр является динамичным: одни долги закрываются, но появляются новые. Данные отражают ситуацию по состоянию на начало июля 2025 года.

Чтобы избежать внесения в ЕРБ и блокировки банковских карт, пограничники рекомендуют своевременно проверять и оплачивать штрафы через платформу «Опендатабот» или подписаться на бесплатный мониторинг для получения информации о новых записях в реестрах. В случае неуплаты штрафа в течение 15 дней его размер удваивается.

