НБУ считает преждевременным включение криптоактивов в международные резервы

Национальный банк Украины выступает против идеи включения виртуальных активов в состав международных резервов, считая такое решение преждевременным. Об этом заявил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, пишет «Интерфакс-Украина».

«Подавляющее большинство криптовалют остается высокорисковым активом, тогда как ключевым принципом управления международными резервами является безопасность. Резкие падения и всплески курсовой стоимости ВА будут негативно влиять на общий объем резервов», — подчеркнул Николайчук.

По его словам, на международном уровне до сих пор нет единого понимания природы и классификации виртуальных активов, а также унифицированного законодательства, которое бы регулировало операции с ними. Хотя отдельные страны включают криптоактивы в свои резервы, такие случаи являются исключениями, а не общепринятой практикой.

Николайчук также подчеркнул, что включение криптоактивов в резервы может навредить процессу евроинтеграции Украины. «Европейский центральный банк имеет достаточно четкую позицию – он считает недопустимым включение криптоактивов в резервы центробанков стран ЕС. Резервы должны быть ликвидными, безопасными и защищенными», — пояснил представитель НБУ.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», виртуальные активы планируют включить в золотовалютный резерв Украины. Соответствующий законопроект 13356 о внесении изменений в Закон «О Национальном банке Украины» относительно включения виртуальных активов в золотовалютные резервы Украины зарегистрировали народные депутаты.

