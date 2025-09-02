НБУ вважає передчасним включення криптоактивів до міжнародних резервів

Високі ризики та невідповідність євроінтеграційним стандартам є ключовими аргументами.

Національний банк України виступає проти ідеї включення віртуальних активів до складу міжнародних резервів, вважаючи таке рішення передчасним. Про це заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, пише «Інтерфакс-Україна».

«Переважна більшість криптовалют залишається високоризиковим активом, тоді як ключовим принципом управління міжнародними резервами є безпечність. Різкі падіння й сплески курсової вартості ВА негативно впливатимуть на загальний обсяг резервів», – підкреслив Ніколайчук.

За його словами, на міжнародному рівні досі немає єдиного розуміння природи та класифікації віртуальних активів, а також уніфікованого законодавства, яке б регулювало операції з ними. Хоча окремі країни включають криптоактиви до своїх резервів, такі випадки є винятками, а не загальноприйнятою практикою.

Ніколайчук також наголосив, що включення криптоактивів до резервів може зашкодити процесу євроінтеграції України. «Європейський центральний банк має досить чітку позицію – він вважає неприпустимим включення криптоактивів до резервів центробанків країн ЄС. Резерви повинні бути ліквідними, безпечними та захищеними», – пояснив представник НБУ.

Крім того, він зазначив, що такі зміни суперечитимуть вимогам Технічного меморандуму в рамках програми розширеного фінансування Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Як раніше писала «Судово-юридична газета», віртуальні активи планують включити до золотовалютного резерву України. Відповідний законопроект 13356 про внесення змін до Закону «Про Національний банк України» щодо включення віртуальних активів до золотовалютних резервів України зареєстрували народні депутати.

