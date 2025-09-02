Практика судов
  1. В Украине

В Украине уменьшилось количество нотариусов – сейчас работает 5,8 тысячи специалистов

12:42, 2 сентября 2025
Большинство нотариусов – частные, четверть из них сосредоточена в Киеве.
По состоянию на конец августа в Украине насчитывается 5 845 нотариусов, большинство из которых занимаются частной практикой. По данным Опендатабот, с начала полномасштабной войны количество специалистов в этой сфере сократилось на 11%, что составляет примерно 200 нотариусов ежегодно.

Сейчас четверть всех нотариусов страны работает в Киеве – 1 292 специалиста, что составляет 22% от общего количества. В то же время значительное количество нотариусов сосредоточено в Днепропетровской (451 человек, 8%), Львовской (446 человек, 8%) и Одесской областях (420 человек, 7%). В целом по сравнению с 2021 годом количество нотариусов в Украине уменьшилось на 11%.

Реестр нотариусов является динамичным: в него регулярно добавляются новые специалисты, а также исключаются те, кто утратил право заниматься нотариальной деятельностью. Из-за этого сравнение количества нотариусов возможно только на определенную дату.

С начала полномасштабной войны количество нотариусов выросло в более безопасных регионах Украины: на 5% в Черкасской и Киевской областях, на 2% в Ровенской и Винницкой областях. В Тернопольской области количество нотариусов осталось стабильным – 132 специалиста, как и до войны. Зато в прифронтовых регионах наблюдается значительное сокращение: в Луганской области количество нотариусов уменьшилось в 20 раз, в Херсонской и Донецкой областях – в 4 раза, в Запорожской – в 1,8 раза, а в Харьковской – в 1,3 раза.

Из 5 845 нотариусов 88% (5 139 человек) ведут частную практику. Только 12% (687 специалистов) работают в государственных нотариальных конторах, а 0,3% – в государственных нотариальных архивах.

Интересно, что 82% нотариусов в Украине – женщины (4 804 специалиста). Полномасштабная война почти не повлияла на гендерное распределение в этой профессии: в 2021 году доля женщин составляла 81%, что свидетельствует о стабильном гендерном преимуществе в нотариате.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

нотариус

